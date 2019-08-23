水底拾 GoPro 又有「洋蔥」？YouTuber 意外發現機主生前最後片段

拍攝產品越來越輕便和多功能，不少人都喜歡帶 stabilizer 或運動相機出街，拍 Vlog 和記錄自己的生活。進行水上活動時，更是這些運動相機發揮的時候。外國就有一個 YouTuber「Rich Aloha」，熱愛潛水尋找別人遺失了的物品，在大量的收集品中，GoPro 正是他時常拾獲的物品之一，而其中一次就發現自己拾到的 GoPro 意義重大，記錄了一個青年最後的時光。

GoPro 內有「洋蔥」

Rich Aloha 在田納西州 Foster Falls 瀑布潛水時，在水底的泥土見到一枚螺絲，從而勾起他的好奇心，再在附近發現一部 GoPro 相機。GoPro 的螢幕已經受到嚴重破壞，但仍然可以運作。Rich Aloha 事後取出機內的 SD 卡，發現 SD 卡狀態正常，讀取卡內檔案後看到機主和朋友在該瀑布下遊玩的片段。

Rich Aloha 追查真相

Rich Aloha 重新回到瀑布，詢問了該處的公園護林員後，才得悉兩年前（2017 年）有名青年在瀑布溺斃，而該部 GoPro 就是死者 Richard Ragland 的遺物，同時 GoPro 內的影像就是 Richard 生前最後的畫面。Rich Aloha 為了把 SD 卡交回給死者家屬，不斷在網上找出他們的聯絡方法，最終成功和對方聯絡。

死者最後一刻

Richard 當日在瀑布遊玩正值 23 歲生日前，在他遇溺後，瀑布的公園護林員把該處發現的背包交給死者家屬，不過本應有 Richard 影像的 flash drive 卻被人偷走了，因此死者家屬失去了 Richard 生前的片段。Rich Aloha 拾到的 GoPro，幫到死者家屬了解 Richard 最後經歷的事，不過他們還未觀看 SD 卡的內容，希望日後觀看後可以知道 Richard 的生前生活和死因。

香港也有類似事件

這一類「洋蔥」事件大多發生在外國，其實上年香港也有一宗類似情況。一名匿名網民在 Facebook 上開 post 指，在西貢白臘灣水底拾獲一部潛水相機，當中存有小朋友珍貴的劍擊比賽影片和相片，希望可以尋回物主。而且不足一天，就靠「Facebook 大神」找回物主，看來水底真的是收藏了不少「寶藏」。

資料來源：Petapixel（按此進入）