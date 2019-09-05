Facebook加強封殺香港區假新聞專頁　由法新社fact check主持公道

Facebook繼早前移除多個涉散播香港反對修訂《逃犯條例》示威假資訊帳戶後，今午（9月5日）宣布將打假行動升級，正式新增香港地區。

Facebook目前在全球與55個機構合作查證「假新聞」，涉及60個國家40種語言，今次擴大至香港區。

Facebook宣布將打假行動升級，正式新增香港地區。（fb圖片）

Facebook表示，會由法新社團隊查證（fact check）香港facebook平台的懷疑假新聞，包括中文及英文新聞。具體方法是由AI（Artificial Intelligence，人工智能）找尋哪些新聞可疑，如多人「檢舉（report）」、帖文下多回應是「假新聞」、以及突然在香港區瘋傳的信息等，再由法新社決定有關新聞是否需要查證。

若法新社證實某帖文屬於假消息，首犯其觸及率（reach）會降至0或接近0；如果再犯，就會降低頁面的觸及率，即使刪除了相關帖文，亦會有「假新聞」紀錄。如果帖文仍然存在，雖然其他人仍可以轉發，但會彈出「假新聞」提示，並提供查證所得資料，讓讀者知悉。

當然，打擊「假新聞」行動設有上訴及更改機制。

Facebook關多個帳戶 涉發布不實香港示威信息

Facebook一直有打擊假資訊行動，上月便宣布移除7個頁面、3個群組及5個帳戶，涉發布有關香港反對修訂《逃犯條例》示威活動的不實信息，並認為有關帳戶獲中國政府支持，其中有頁面擁近1.5萬粉絲，另有一個群組擁2200個成員。

Facebook並公布了這些帳號部分信息，大多是帶有煽動文字的圖片，註解文字主要是繁體中文與英文，有的把示威者與ISIS（伊斯蘭國）恐怖分子相提並論，有的寫有「曱甴兵」、「阿sir請唔放過一個暴」，並稱於8月11日疑遭射「爆眼」的少女，是由示威者所傷等。

更多Facebook公布的帳號信息，請按以下小圖放大觀看：

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Facebook今年首季移除22億個假帳號

除了上述行動，Facebook之前已分別移除數百個與俄羅斯及緬甸相關的虛假專頁及帳戶，去年更將目標擴闊至相片及影片。今年第一季，Facebook共移除22億個假帳號，並撤去 400 萬則與仇恨言論相關帖文。

其實除了Facebook，大家每人也可以多行一步，不論在Facebook、Twitter或YouTube見到懷疑虛假帳戶、信息時，善用檢舉功能，防止假信息流通。

詳細檢舉方法可參考以下報道：

【向假帖說不】facebook、Twitter檢舉教學 清理不實報道專頁

YouTube封逾210頻道 簡易檢舉教學