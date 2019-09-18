Lenovo LEGION Y7000 SE評測：低調高效全能機　高性價比電競筆電

大家聽到「電競」這兩個字，聯想到的可能是「貴」和「浮誇」。只要在任何電腦產品上加電競，價錢就會上升幾級。今次試用的 Y7000 SE 可說是打破了筆者以往的思維，Lenovo 以樸實的設計，包裹著對得起電競二字的機能，遊戲和專業文書一體化，適合低調的玩家。

Y7000 SE 低調文書外型

一般的電競手提電腦在外表上都會和傳統的有明顯分別，如誇張的標誌和燈效。Lenovo 則反其道而行，認為不少喜歡打機的人想要的，不是極為誇張炫目的外型和呼吸燈。因此，推出了這部比一貫電競筆電低調的款式 Lenovo Legion Y7000 SE。外殼部分只要一個 Legion Y 系列的標誌，紅色泛光加上黑色回旋暗坑紋外殼，非常型格。

型格黑紅配色，背後只有系列「Y」字標語（陳錦洪 攝）

2.3 公斤重的 Y7000 SE，在電競筆電來說算是比較輕身，女生使用也沒太大問題（陳錦洪 攝）

鍵盤部分也在低調中看到為玩家著想的電競設計，全紅色的鍵帽包圍和紅光設計，「WASD」四個關鍵遊戲掣（大多 FPS 遊戲使用）特別使用深紅色厚邊設計，黑夜中的透光效果更明顯。鍵盤的手感不俗，回彈性強，打字感覺比薄鍵帽好（雖然很多玩家都會外置電競鍵盤）。而且 Y7000 SE 加入了數字鍵，並非如 ASUS 西風系列的切換式觸控鍵盤，而是少數在電競手提電腦出現的實體鍵。如果要筆者挑剔的話，如果加入鍵盤燈效換色功能的話會更好，不需要變化多端的 RGB，只要改成白燈或其他色就好，因為在亮光不足的情況下，只有紅光看得有點不舒服。

在黑暗的環境下，鍵盤的紅光效果非常明顯（陳錦洪 攝）

Intel 9 代 i7 高效表現

低調只是形容它的外表，硬件絕不失禮，LEGION Y7000 SE 最高搭載第 9 代 Intel Core i7-9750 H CPU，再配上 NVIDIA RTX 2060 顯示卡﹑最高 32 GB DDR4 2666 MHz 記憶體和最高 1TB SSD + 2TB HDD，已經能制霸絕大部分遊戲的高效要求。筆者用來遊戲《APEX Legends》和《Remnant From The Ashes》時，都可以推上最高效能，硬件上達到中高階規格。不只是打機，這個硬件配置對於剪接﹑執相和其他文書工作也是游刃有餘。

電競必備 144Hz 熒幕

想打機表現好，除了玩家要鍛鍊技術外，用一個好的螢幕更是直接影響到操作，特別是 FPS 遊戲。LEGION Y7000 SE 最高配置 15.6 吋 FHD 144Hz 螢幕，IPS 面板的色彩也適合打機和日常使用。對筆者來說 144Hz 螢幕是筆競基本要求，Y7000 SE 更完全使用機身的面積，幼邊框能滿足螢幕有足夠大小之餘，不會令主機太大部，難以攜帶。

15.6 吋 FHD 144Hz IPS 防反光螢幕，從影片看上去的色彩表現非常出色（陳錦洪 攝）

不過正如筆者其他手提電腦評測所說，如果要用來打機的話，一定要插上電源（沒有電源只有一半效能），才能把機能充份發揮。在插上電源後，玩《APEX Legends》可以穩定 110 fps，螢幕和硬件表現都非常理想。雖沒有支援 G-sync 的情況下，只能靠垂直同步減低畫面的撕裂情況，但應付一般的遊戲需要完全不成問題。

低調外表加上中高階效能，性價比極高（陳錦洪 攝）

性價比極高電競手提電腦

Y7000 SE 有不同的配置，就算上到 9 代 i7 CPU﹑RTX 2060 獨立顯示卡和 32GB RAM，也只是 $17,998，在現今的電競手提電腦市埸中性價比極高，市埸上不少同一硬件規格的手提電腦都已經叫價愈兩萬。如果剛好想買一部打機效能穩定出色，而且外型低調，方便帶出街或公幹使用的手提電腦的話，LEGION Y7000 SE 的確是不錯的選擇。

Legion Y7000 SE 官網（按此進入）