華為 Mate 30 實試破解：10 分鐘無痛即裝 Google Apps

華為上星期在德國發表了最新旗艦 Mate 30 系列，一如傳聞所確認，機內並未有預載完整的 Google Android，只有 AOSP 開源版本之 Android 系統，換言之，即使在香港開售時，大家到手的版本大有可能與多年來中國國內版本一樣沒有 Gmail、YouTube、Play Store 等 Google Apps 預載。 然而所謂「道高一尺、魔高一丈」，你以為 Mate 30 系列就此廢了武功嗎？其實還有「非官方手段」可以強行為其載入 Google 服務。我們 Mate 30 Pro 實機到手後，最先測試的，就是這個在網上熱傳的方法。

沒有 Google 服務的影響是……？

在美國商務部的禁令影響下，Google 不能對華為手機提供軟件技術的正式授權，然而開源版本的 Android（即 Android Open Source Project、AOSP）乃全世界人任用，故華為仍然可以 AOSP 版本的 Android 為基底，以其為出機的介面。

然而沒有 Google 的正式授權，華為手機、包括最新發表的 Mate 30 系列，就不能用到 Google 官方提供的流動服務 Google Mobile Service（GMS）。

GMS Apps 包括 Chrome、Gmail、YouTube、Google Drive、Google Photos 等等，在第三方市場上未必可以找到替代品 有不少人以為沒有 GMS，只代表手機不能夠用到如 YouTube、Gmail 等等的某些 Apps，在可以自行安裝 APK 的系統內影響不大，其實不然。 現今 Google 將 Android 系統設計得環環相扣，在完全版的系統內，基本上以一個 Gmail 帳號就可以登入絕大多數服務，GMS 除了 Apps 之外還包括了很多 Google 在系統背景的協作，由帳號登入、以至手機聯絡人的匯出匯入、行事曆的更新等等，皆為 GMS 框架自行幫你在登入的一刻就開始進行。

而沒有了 GMS，意味着用戶所有服務都要找尋第三方的替代方案，甚至互相脫離，單是下載 Apps 要脫離有官方認證保護的 Google Play Store，而要轉換至華為的 App Gallery 已經是一大令人頭痛之處。故此有不少用家在購入中國版本的新手機時，都會尋求方法為手機安裝 GMS。

如何在華為手機中安裝 GMS？

原本在國內版本的華為手機要安裝 GMS，是一個頗麻煩的過程，不過數日之前（就在 Mate 30 系列發表的差不多時間），在華為的官方粉絲論壇內出現了一個偏方，時間上有點過分「巧合」。

在不少中國版手機上都可以用到的「GO谷歌安裝器」，可以在 Mate 30 Pro 上安裝，但卻未能成功運行。

在此文截稿前，華為論壇上的相關教學已被撤回，但方法在我們實測過後證實可以完美地在 Mate 30 上運行，以下就為大家帶來詳細步驟：

（警告：此方法牽涉安裝未經 Google 與華為正式授權的第三方軟件，過程中有可能導致個人資料外洩的風險，各位用戶在自己的手機安裝前必須確實知悉其潛在風險，建議各位為 Google 帳號加入更佳的防禦措施，例如兩步認證後才進行以下程序）

+ 3 + 2

以這種非官方的安裝手段安裝 GMS，有一定未能預期的錯誤還是十分常見的，不過筆者試用了安裝 GMS 的 Mate 30 Pro 半天時間，暫時未見有什麼異常（亦未有Google 帳戶被盜用的情況），或者會成為打算入手 Mate 30 系列手機用戶的一枝強心針？