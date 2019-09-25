Google搜尋大整蠱！叫人去壽司店水龍頭用滾水洗手？　

搜尋器人工智能（Artificial Intelligence，簡稱AI）雖然方便，但受影響的因素很多，如果盡信，隨時有意外發生。日本近日就熱論於Google搜尋「在哪裏洗手（手を洗うところ）」，結果卻出現壽司店提供熱水的水龍頭，如果照做就真的「出事架嘛！」

有光顧過壽司店的，都應該知道餐枱上的水龍頭，作用是提供熱水泡茶或直接當熱水飲用，但由於溫度非常高，所以一般會附上小心燙傷提示，免誤觸發生意外。

（網上圖片）

不過有日本網民於Google輸入「在哪裏洗手（手を洗うところ）」，發現Google竟然把壽司店水龍頭，歸類為「洗手」地方；小編測試時點選圖像一欄，更直接出現有人把手放在壽司店水龍頭下方的照片，如果不明就裏的人照做，輕則燙傷，重則……

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至於為什麼會出現這結果，先要從Google搜尋器運作講起。首先，Google會從多個來源取得資訊，包括網頁、使用者提交的內容、網絡上公開資料庫等，而當使用者輸入查詢時，Google會找出關聯性最高的結果。

也就是說，當愈多內容串連「洗手」地方及「壽司店」關係，用Google搜尋時便會出現相關結果，情況就如早前在港鐵手機App「Chatbot互動查詢」輸入修訂《逃犯條例》風暴字眼獲得的回應相若（相關報道：【逃犯條例】港鐵Chatbot不再答修例問題：確保準確度適時調整）。

所以大家在Google搜尋後，謹記要小心求證，安全至上。