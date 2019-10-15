【消委會】真無線藍牙耳機點揀？達人質疑消委會評測：呢隻薄聲？

香港消費者委員會「測試10款真無線耳機 4款音質欠佳」測試報告近日公開，「真無線」是耳機市場近年最好賣item，這份報導是否具可靠的指標性？能夠靠它找出你最想要的理想耳機嗎？宅民找到專攻個人音響及耳機的「耳機狂人」Cato Mak講兩句，想買真無線的朋友要留意了。

消委會未註明測試手機平台．做法不公

耳機達人Cato要質疑……不如說大家看這報告（消委會報告）時要留意的重點：「智能手機分成iOS及Android兩大陣營，iPhone使用的codeing為AAC（Advanced Audio Coding），而Android機大多能支援aptX這個接近無損的制式。而真無線藍牙耳機，比如AirPods及Powerbeats Pro在AAC環境下表現好一點，另一些則專攻aptX，駁iPhone時表現會略遜；但很可惜消委會報告並無註明他們是用那個平台去做測試，影響了公平性。」

筆者將消委會真無線耳機報告拿給Cato Mak參看中。（鍾世傑 攝）

即check消委會10款真無線藍牙耳機測試報告（點圖放大）

+ 6 + 5 + 4

Cato Mak / 耳機及個人音響雜誌《Lyra Media》編輯（鍾世傑 攝） 誰是Cato Mak Cato Mak，耳機及個人音響雜誌《Lyra Media》編輯，人稱「耳機狂人」，家中收藏耳機以千款計，連續多年編寫耳機天書。3年前，首款真無線耳機引進香港起，Cato就開始接觸這類商品近年真無線大熱，他平均一個月會試4、5款，並編寫試玩報告，經驗豐富，由他去客觀評價這份報告，應該無人會質疑其公正性吧。（個人fb專頁）

iPhone 只支援AAC解碼，而android制式就支持比較新的aptX制式，同一隻耳機在不同平台中使用，會有不一樣的表現。

測試項目有心思．實行水準未如理想

「自己做一隻藍牙耳機test，1000字都要試1個星期，今次消委會同時做10隻roundup，頗花功夫，而且當中某些比試項目如分辨左右耳單元，是我這類影音迷平時會忽略的，所以整份測試雖然我有頗多地方有質疑，但亦有其參考價值。」但這又帶出一個問題，為何掛耳式的Powerbeats Pro會在分辨左右耳單元難易度一項得分只有1？大大個耳掛也分不到？甚至比AirPods易分？其準則非常奇怪。

定價較貴的Powebeats PRO在音質測試上輸給2019年版AirPods？更大問題是，測試員竟然認為有耳掛的Powerbeats PRO 難以分辦左右……真想點唱哥哥的《左右手》。

讚音質測試全面．唯結果令人質疑

整份報告中除apple AirPods被評為音質出眾，其他9款均都被評為普通、較差。無可否認apple的AirPods在睇片、通話、聽歌表現都平均出色，但泛用性高是否代表一定就是「音質最佳」？音質風格好與壞，很講個人口味、無法完全量化成數字；但基本的高中低音表現，其實都有一套客觀基準，否則影音專家又怎樣去寫試聽報告呢？

Cato讚消委會報告夠仔細，分成古典、流行、爵士樂等類型作評價，尤其是以演講一項來試人聲，做法合理，但Cato就認為測試結果與他親身試用體驗差異頗大：「我自己最想提是Sennheiser Momentum True Wireless，報導指它聲音薄弱及生硬，但我絕不會用薄來形容它。」（Cato試玩Sennheiser Momentum True Wireless影片連結）

Cato在自家YouTube片上評Sennheiser Momentum True Wireless，最大優點是使用動圈單元、「聲音夠厚實」，難怪他質疑消委會真無線耳機報告。（網頁截圖）

歐洲閉門做車．香港街頭不通用

另外，這報告原來在歐洲製作，這帶出3個問題：1）測試型號有些並不updated，比如Sony 已推出第3代Sony WF-1000XM3，測試的卻是18年的舊款機SP900。2）亞洲人耳道比歐洲人淺，所以歐洲廠的真無線多數使用長耳機+短耳膠，值此將耳機整隻「塞入」耳道內，但當亞洲人使用時配戴感並不一定會很舒適。3）是最嚴重的一點，一份英國人做的實驗室lab test，沒有手機電波、火車訊號、一街手機、班馬線燈柱的干擾，是否可反映到一款真無線耳機在香港街頭、車廊內的表現？Cato認為有關方面最少要做field test，即是帶同耳機到街頭做測試。

連一般用家都清楚，街外很多因素會干擾到真無線耳機的接收，筆者就曾經帶到Sony WF-1000XM3在日本火車、秋葉原街頭試玩，但消委會真無線耳機報告全程是在英國的實驗室閉門測試，可信性成疑。（鍾世傑 攝）

歐洲人耳道比亞洲人深，子彈型藍牙常會使用長機身+短耳膠，方便將耳機塞進耳孔內，耳道短的人使用、耳機會在耳仔外「條條fing」，歐洲做的配戴舒適度測試，未必適用於亞洲。

Apple AirPods及Powerbears PRO均為2019年新作，相反Sony及JVC卻使用2018年舊作，而且兩款均為重視防水多於音色的運動型耳機，這樣去比較亦有欠公平。