【開箱】Audeze LCDi3 平板振膜耳機　似懷舊大耳環．原來勁靚聲

美國耳機品牌Audeze LCDi3 新一代平面磁性振膜單元面世，外型像80年代大耳環，高音人聲甜美細緻，聽感開揚廣闊，毫無焗促感，即睇試玩報告。

Audeze可說是平面磁性振膜單元耳機專家，17年開始將其高質平板單元搬到小耳機上使用，而LCDi3可說是名作 iSine 20的後繼者。其實今次新貨尚有一款2500美元的LCDi4，不過筆者還是選擇試玩相對便宜（899美元）的LCDi3。兩者分別……或者用軟雪糕多形容：LCDi3/LCDi4兩個杯雖然面積一樣，3只撓了兩圈雪糕、而LCDi4就撓了6、7圈，當中的密度，就代表濃縮了更多的發聲單元在同一片平板上，聲自然更靚、技術和成本自然也更高。

Audeze LCDi3 屬全美國生產，售價港幣$7,480，由ECT代理。（鍾世傑 攝）

Audeze LCDi3 表面有一些平行線坑及金屬網面，但不必擔心，雖然平面磁性振膜單元原理上是開放式使用，但只要耳膠夠密實就不會漏音打擾別人。（鍾世傑 攝）

相信不少人都會擔心Audeze LCDi3 那麼巨型，佩戴時會否很累人。筆者試玩1星期，發覺它絕對不重，但礙於耳機的直徑實在大，絕對無法子單靠耳膠插入耳洞就安穩的（老實說其原裝耳膠水準也不算好），所以跟機附加3個size耳翼、3組不同尺寸的耳掛，可按個人習慣去換裝；筆者自己用耳翼就已經夠實，但如果你耳窩很小，耳掛佩戴感會比較舒適。

又不是80年代……錦洪為何要戴大耳環？（ig圖片）

之後來說一些試用感想，筆者覺得，平面磁性振膜單元提供到比傳統動圈、動鐵耳機更開揚的空間感，感覺音樂不是在我耳仔旁邊播放，而是在幾個身位前的喇叭在播歌。細節上它反應快、好敏感，一些極細微的detail位都聽得到。

其實我個人比較重口味，聽rock聽pop多，今次為了認真試試LCDi3的底力，也有問朋友找一些古典樂、靚女聲file來試試。重低音有很多手法去後期渲染，但真正高音好的耳機，是很值錢的，這部LCDi3 則擁有很甜很清晰的高音和人聲，不過相對地，個人就覺得它的低音傾向自然內斂，如果要選聽一些激動的快歌，會感覺到有一點不足。

LCDi3適合用來聽樂器演奏，高音尤其出色。試用器材AK SP1000M/CTM OKÖI 8（鍾世傑 攝）

Audeze LCDi3另一好處是平面單元的低阻抗，所以就算用iPhone、無線藍牙線都推得郁，跟機亦有齊micro USB、Lightning、3.5mm、無線藍牙線其4組機線，不必擔心買了這「大耳機」無法在手機上使用。

直接用Lightning版本耳機線駁iPhone XS，YouTube聽炭治郎之歌，女聲甜美感情豐富到我CRY。（鍾世傑 攝）

+ 2