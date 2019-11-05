【打工仔福音】微軟Microsoft日本試行4天工作周　生產力反增4成

現代人生活忙碌，打工仔每周工作50小時以上是家常便飯，不過原來工時長未必與生產力掛鈎。微軟Microsoft日本早前測試4天工作周，發現員工工作效率不跌反升，顯著提高四成！

日本是世界上工時最長的地方之一（工時最長城市是香港）。

為改善高工時工作環境，微軟日本（Microsoft Japan）今年8月舉行「工作生活選擇挑戰賽」（Work Life Choice Challenge），讓其2300名員工體驗一個月的4天工作周，周五至周日休假，以評估減少每周工作日數影響。

出乎意料，雖然員工工作時間減少，但生產力與2018年8月相比提高了39.9%。微軟日本估計，生產力提高原因包括員工工作更專注、把會議時間限制在30分鐘內，以及增加遙距會議等。

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而且除了提高生產力，亦能降低公司運作成本。實驗期間，微軟日本用電量就減少了23.1%，打印量減少了58.7%。

微軟Microsoft日本表示，超過九成員工喜歡4天工作周，但亦有員工認為4天工作周難以實現。微軟日本計劃今年冬季再舉行類似活動，鼓勵更靈活工作環境。

其實日本工時長瘋狂加班（OT），一直備受關注，據日本政府2016年研究，近四分一日本公司要求員工每月加班超過80小時，比正常工作時間還要多，更多次傳出員工「過勞死」。未知微軟日本今次實驗，是否能夠改日本打工仔的命運呢？