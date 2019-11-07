九巴新增信用卡及支付寶收費器？　用卡可以直接賺迎新優惠

近日大家在公共交通工具上的選擇明顯出現變化，不再乘坐鐵路令巴士成為代步首選。愈來愈多人了解到巴士的便利和優質服務，而九巴公司亦正打算提供更便利的服務，讓乘客可以選擇信用卡和支付寶繳付車資。

新增信用卡﹑支付寶收費器

根據 hkitalk 的報導和相片，九巴和龍運（機埸巴士）巴士上，增設了信用卡和支付寶的收費器。信用卡支付提供拍卡付費功能，如在超級市埸的自助交易系統，即可使用手機和智能手錶上的 wallet，支援 VISA﹑Master card 和銀聯。收費器上有一個掃碼付款裝置，用作支付寶（HK )﹑支付寶和雲閃付，後兩者可說是專為內地遊客而設。收費器無法如八達通般，直接分辨出優惠收費，要乘客自行按鍵把車資改成兒童或長者半價優惠。同時，長者不能透過這兩種支付享有 $2 乘車優惠。

信用卡賺迎新

交通費佔平常消費部分不少，精明的消費者又怎可以放過節省金錢或獲得回贈的機會。當九巴的信用卡收費器正式落實後，直接用信用卡付款就可以賺取里數﹑現金回贈或迎新著數。不過，這樣就有機會領不到政府的交通津貼，但現時很多消費者都因各種理由減少使用八達通，九巴公司的新措施可能會便利到這一群消費者。如撇除這些理由，只討論最著數的方法的話，還是使用可賺取八達通自動增值回贈的信用卡，再用該八達通支付車資比較優惠。

新增信用卡及支付寶收費器後，對本地的乘客可能沒太大幫助（不使用八達通者除外），不過對外國遊客而言，不用買八達通，可直接使用 VISA／Master card 支付。但筆者有一個疑慮，一般使用八達通和零錢時，支付過程非常快捷，如果使用信用卡及支付寶，讀卡和掃碼的步驟可能會比較費時，有機會影響到上車時間。暫時這個收費器仍未正式推出，還有待觀望實際應用的效果。