Nokia 7.2 蔡司 3 鏡中階攝機　Zeiss 散景拍攝功能上手玩

Nokia 7.2 是一台主打蔡司 3 鏡拍攝的中階手機，除了一貫跟合作的 Carl Zeiss 認證的主鏡頭外，更特別加入 3 個全新的專屬蔡司散景模式，而且加入類似華為手機的 AI 夜攝疊相功能，到底表現如何，以下就為大家來一個上手玩。

Nokia 7.2 以中階定價 $2,598 推出市場，可說是 2018 年底 Nokia 7.1 的後繼機，就連定價都幾近相同。上年度 Nokia 7.1 曾經被多家媒體評為低價位其中一款拍攝最出眾的手機，珠玉在前，Nokia 7.2 又能否跟前人相比呢？

Nokia 7.2 今次主打蔡司認證 3 鏡頭，能否跟上年度中階拍攝表現不俗的 Nokia 7.1 相比呢？（區慶威攝）

Nokia 7.2 起用 3 鏡頭組成的主鏡頭組，分別為4,800萬像素蔡司認證高感光主鏡頭（f/1.8、1/2 吋感光元件、0.8µm、PDAF）、800 萬像素超廣角鏡頭（f/2.2）及 500 萬像素景深鏡頭所組成；前鏡頭則為 2,000 萬像素（f/2.0）。Nokia 7.2 特別加入 3 款以蔡司命名的散景模式，分別為 ZEISS Modern、ZEISS Swirl 及 ZEISS Smooth 模式，另外配合經典、星形及心形，總共有 6 種散景模式，到底實際表現如何？即刻睇下測試相片。

Nokia 7.2 散景拍攝測試（按圖放大）

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有拍攝經驗的朋友，可能都試過自己以卡片剪出圖案，放在鏡頭前，拍攝出不同形狀的散景，以 Nokia 7.2 正正就是主打這項功能。雖然這部份應該找 model 試拍才會有更好的效果，不過出於經費的考慮，記者只是跑到星光大道，找來李小龍及梅艷芳兩位巨星幫忙。大家可以從試拍相片中，見到 Nokia 7.2 的散景效果非常接近真實，而且人像跟背景的分離亦做得非常出眾。不過大家要留意的一點，兩座在星光大道上的巨星人像，長期有射燈照射，對相機的表現有很大的幫助。

Nokia 7.2 拍攝測試（按圖放大）

Nokia 7.2 另外加入了類似華為手機的 AI 夜攝影像融合及層疊技術，不過未知是否對這類技術還不熟悉的關係，Nokia 7.2 的夜攝表現實在非常一般。若果跟上年度的中價「最強攝力」Nokia 7.1 比較，表現更加是差強人意。唯有希望廠商在往後的韌體升級中，稍微改善手機的夜攝表現吧。

Nokia 7.2 全面睇（按圖放大）

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Nokia 7.2 配備 6.3 吋（1080 x 2280）的 IPS LCD PureDisplay，支援 HDR10，內建 Snapdragon 660 處理器、6GB RAM + 128GB ROM、3500mAh 電池。Nokia 7.2 雖然有著非常好玩而且出眾的散景功能，要跟上年 Nokia 7.1 一樣，在攝影表現上從同價位機種突圍而出，恐怕有點困難。