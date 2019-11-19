抖音 出 ByteDance 串流音樂 App　挑機 Apple Music 同 Spotify

抖音 TikTok 準備推出 ByteDance 串流音樂 App，更準備在美國市場，挑戰 Apple Music 及 Spotify 兩大霸權！到底 ByteDance 幾時推出？同大家平日用開的串流音樂服務有乜分別，又點解如此有信心準備挑戰美國市場？以下就為大家分析一下。

抖音 TikTok 雖然在香港落地未算成功，不過在美國市場意外地受歡迎，全球 10 億用戶當中，美國的下載量已經達 8,000 萬，難怪 ByteDance 串流音樂服務有信心在美國推出。根據9to5Mac引述《Financial Times》報道，抖音 TikTok 正籌備推出旗下串流音樂服務 ByteDance，並希望從環球、Sony 及華納三大全球音樂公司手上，取得相關的音樂版權。

抖音 TikTok 憑著有趣短片在美國大受歡迎，將會推出 ByteDance 串流音樂服務，挑戰 Apple Music 及 Spotify。（截圖）

ByteDance 預計最快會在下月正式推出，首先瞄準印度、印尼及巴西等新興市場，並會在將來計劃在美國挑戰 Apple Music 及 Spotify 兩大串流服務。除了串流音樂之外，ByteDance 將會跟抖音一樣，加入一系列的有趣短片庫，讓用戶可以將影片配合音樂，發送給朋友分享。影片將會以直度為主，配合手機的使用，似乎社交分享將會是 ByteDance 挑機的最中一個主打項目。



另外，《Financial Times》預計 ByteDance 將會以低於 Apple Music 及 Spotify 現時每月 US$9.99（約港幣 $78）的基本收費去搶佔市場。不過 9to5Mac 直出 Apple 亦可能推出 Apple Music、News+ 及 TV+ 的組合計劃，去應對市場競爭者的價格策略。