蘋果公司(Apple)宣布,12月2日在美國紐約舉行「特別活動(special event)」。

這次活動標語是「Loved by millions. Created by the best」,稱是紀念2019年最受歡迎的Apps和遊戲。

(TWITTER圖片)

其實蘋果通常會發布新聞稿,詳細介紹年度最佳Apps和遊戲,但估計今次可能不只發布,還會有類似頒獎典禮形式。惟外媒預測,是次活動中不會有新產品。

不過蘋果有名言「One more thing」,未知今次會否有驚喜呢?