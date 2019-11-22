【規劃你人生】教育局開網站教「生涯規劃」　名都打錯搞邊科？

雖則話行行出狀元，但百足般多的行業，哪一個適合自己兼有前景呢？教育局就推出了新資訊網站教大家「生涯規劃」，羅列多個行業工作環境、薪酬，以及升學資訊等，讓各位預先規劃人生！

教育局推出的生涯規劃資訊網站（lifeplanning.edb.gov.hk），整合生涯規劃網站、職業資訊網站及商校合作計劃網頁，設有7個專區，包括職業資訊、升學、學生網上學習、學校行政、教師專業發展、家長及商校合作計劃。

+ 3 + 2

職業資訊專區方面，涵蓋21個傳統及新興行業，達240項不同工作的最新職業資訊，包括行業前景、入職條件、相關進修課程及晉升階梯，以及各項求職技巧，例如履歷樣本、面試和談吐應對技巧、面試儀容態度等。

以媒體及出版行業為例，網站便列明記者職責、工作時間、職業性格配對，以及晉升階梯及薪酬參考。

不過要注意，有關資訊僅供參考，視乎相關公司實則條款及政策。像資訊中的薪酬參考，說明0至3年工作經驗記者，人工10,000元至15,000元；3年或以上經驗記者，則升至約20,000元，但有資深傳媒人感嘆這數字只是「咁理想」。

除了職業，生涯規劃資訊網站同時提供本地及海外升學途徑資訊，以及獎學金申請資格和方法等，亦有為教師提供與生涯規劃相關的學與教資源。

（生涯規劃資訊網站）

值得注意的是，這網站仍有一些瑕疵需要修改，例如媒體及出版行業介紹影片中的資深傳媒人，片題寫「Jackie Cheung」，片內卻寫了「Jackie Cheng」。