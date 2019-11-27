Black Friday VR 之選！Samsung Odyssey HMD 頭罩半價入手

想玩 VR 遊戲，PlayStation 機主最方便、成本最低的選擇當然是 PSVR，不過在 PC 平台想玩 VR 呢？相關的 VR 裝置近年選擇不算多、價錢也相當貴。 但在今個 Black Friday，規格不俗的 Samsung Odyssey HMD 居然大減價、不用＄2000 就可入手啦！

近年有推出 PC 適用 VR 裝置的廠商不多，不少廠商推出了一款之後就再沒有下文，故大家的新選擇似乎就局限在 HTC 的 Vive 系列出品。

然而，Samsung 旗下的頭戴式 VR／MR 裝置 Odyssey HMD 雖然已經推出兩年，但規格仍然是業界數一數二，與 HTC 最新出品的 Vive Cosmos 相比，Odyssey HMD 最大缺點就只差在未能擺脫傳輸線。

除畫面以外，Odyssey HMD 自帶的耳機乃出自 Samsung 旗下的 AKG 之手

Odyssey HMD 採用了 Windows MR 技術，遊玩前設定不需要另外加上外置感應器；另外其高解像度亦是一大賣點，利用兩塊 3.5 吋 AMOLED 營造 2880x1600 解像度畫面，即使是最新的 HTC Vive Cosmos，也只不過是 2880x1700。

+ 3 + 2

Samsung Odyssey HMD 初在港推出時售價為港幣＄4980，而目前於 Amazon 官網上亦正進行 Black Friday 劈價，只需要＄229 美元、減幅超過 50％，即約＄1800 即可以入手，而且支援免費直運到香港。

如果聖誕開 Party 想招呼朋友玩 Beat Saber 之類的 VR 遊戲，這個價位的 Odyssey HMD 或者值得考慮。

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