日本森永推「電競版」代餐啫喱In Jelly 竟成職業選手搶購目標

由森永製菓推出的能量代餐 In Jelly (in ゼリー)以快速吸收為賣點,在香港甚至有上班一族趕時間時會買一包就當一餐;但其實 In Jelly 有一部份目的是為讓運動人士可以方便地補充能量而設。 不過今時今日的運動可以涵蓋很多層面,稍早之前,森永方面就宣布推出 In Jelly 的兩個特別版,其中就包括為電競用家而設的「Game Booster」。

今次森永宣布推出的新版 In Jelly 分別有運動專用的「Sports Booster」以及為電競需要而設的「Game Booster」,兩款都含有果糖、葡萄糖、糊精三種基本成份,不過就參考不同界別的選手意見、額外加入了獨家的營養成份,以切合兩種用戶的快速補給需要:

In Jelly 分為 6 包裝或 36 包裝,單價為 250日圓(約HK$18) 一包。可能有不少香港機迷都想要試試這款電競 In Jelly 是否可以提升表現,但可能還要再等一等,事關兩款新版本的 In Jelly 暫時只會在 12 月 6~9 日期間限定於日本 Amazon 網上發售,事後會否量產可能就要看是次的銷售表現了。

資料來源:森永製菓