Google Play 2019 年度最佳遊戲、應用出爐　真普選冠軍是哪款？

Google Play 公布 2019 年度最佳 Apps 及遊戲，今年除了由 Google 專業推介的年度 Android 最佳應用程式、遊戲之外，更設有由公眾票選的最受歡迎獎項。以下就是各獎項的 2019 年度得獎名單。

Google Play 2019 年的 Android 最佳排行榜，分別設有由大眾票選的 2019 年度最受歡迎獎項的最受歡迎應用程式、最受歡迎應用遊戲，以及 Google 專業推介的 2019 年最佳應用程式排行榜當中的年度最佳應用程式、年度最佳生活幫手應用程式、年度最佳自我提升應用程式、年度最具潛力應用程式及年度最具娛樂性應用程式；另外 2019 年度最佳遊戲排行榜中亦分別設有年度最佳遊戲、年度最佳對戰遊戲、年度最佳獨立製作遊戲、年度最佳休閒遊戲及年度最具創新力遊戲等多個分類獎項。

2019 年度最受歡迎應用程式

跟某大電台的「我最喜愛」系列獎項一樣，由香港網民票選的「2019 年度最受歡迎應用程式」當然最能夠反映民意。其中《八達通》、《Yahoo Member 優惠》及《背包客棧旅遊論壇》從入圍名單中突圍而出，成為 Google Play 2019 年度最受歡迎應用程式。

Google Play 下載八達通

Google Play 下載 Yahoo Member 優惠

Google Play 下載背包客棧旅遊論壇

2019 年度最受歡迎遊戲

除了「2019 年度最受歡迎應用程式」外，「2019 年度最受歡迎遊戲」同樣由香港網民票選產生。當中多人遊玩的第一身射擊遊戲《Call of Duty 決勝時刻: Mobile – Garena》、瑪利奧賽車的手機版《Mario Kart Tour》及賽車遊戲《Garena 極速領域》成為 2019 年度香港 Android 用戶最愛的手機遊戲。

Google Play 下載 Call of Duty 決勝時刻: Mobile – Garena

Google Play 下載 Mario Kart Tour

Google Play 下載 Garena 極速領域

2019 年度最佳應用程式：SleepTown 睡眠小鎮

《SleepTown 睡眠小鎮》可謂食正近年興起 Digital Well-being 的 Apps，以類似模擬遊戲的方式進行，讓大家可以一邊休息，一邊在 Apps 中建造房屋，鼓勵大家完成休息目標，不再長時間成為手機囚奴。

Google Play 下載 SleepTown 睡眠小鎮

2019 年度最佳遊戲：ArcHero 弓箭傳說

《ArcHero 弓箭傳說》獲得年度最佳遊戲可謂一個帶多少爆冷成份的賽果，考慮到今年有多人連線遊戲《Call of Duty》、瑪利奧賽車手機版《Mario Kart Tour》等人氣作品的推出，Google 卻揀選了一個平面 2D 的過版射擊遊戲作為年度最佳，想必一定有其好玩之處。

Google Play 下載 ArcHero 弓箭傳說

2019 年度最佳生活幫手應用程式

總共有 5 個 Apps 獲得「2019 年度最佳生活幫手應用程式」獎項，當中包括將步行變成遊戲的《Fitness RPG – 走路RPG遊戲》、電子錢包應用《八達通》、鼓勵大家多飲水的遊戲《Plant Nanny² 植物保姆² - 喝水養成 app》、數碼健康的《SleepTown 睡眠小鎮》及購物消費優惠的《Yahoo Member 優惠》。

2019 年度最佳自我提升應用程式

至於獲得「2019 年度最佳自我提升應用程式」獎項的 Apps 則有 4 個，當中包括工作目標及生活管理的《DotHabit – 管理習慣、目標、日常工作》、平板 Plank 運動管理的《平板支撐：免費 30 天平板支撐撐體運動大挑戰》、學習多國文字書寫的《Scripts 學習書寫》及修練武當八段錦的《智能八段錦》。

2019 年度最具潛力應用程式

「2019 年度最具潛力應用程式」總共有 5 個 Apps 得獎，全部都是新推出但充滿潛力的 Apps，當中包括《AsiaYo - 亞洲民宿 & 飯店住宿訂房優惠》、《背包客棧旅遊論壇》、《Pottery.ly 3D – 輕鬆製作陶瓷》、《Stapps: 首創無中介搵補習老師、上門補習、Tutor，DSE搵老師必備》及《女人我最大》。

2019 年度最具娛樂性應用程式

「2019 年度最具娛樂性應用程式」總共有 5 個 Apps 得獎，當中包括圖片編輯、影片、音樂類 Apps，包括《Enlight Pixaloop》、《Groovepad - 音樂和節奏製作工具》、《My Talking Pet 我的會說話的寵物》、《數字填色-免費塗色書 & 益智遊戲》及《玩美秀 – 輕鬆影片編輯神器》。

2019 年度最佳對戰遊戲

「2019 年度最佳對戰遊戲」包括今年 5 款熱門的 Apps，當中包括《Call of Duty 決勝時刻: Mobile – Garena》、《龍族幻想》、《明日之後 - 末世生存手遊》、《Garena 極速領域》及《聖鬥士星矢：覺醒》。

2019 年度最佳獨立製作遊戲

「2019 年度最佳獨立製作遊戲」包括 5 個作品，全部並非大型遊戲公司製作，當中更有香港獨立遊戲製作公司的作品，包括《123獎知識 - 答問題 贏獎賞》、《藝術大亨 - 天天拍賣變富翁》、《種GB的自由鳥》、《黑暗料理王》及《Tacticool - 5v5 射擊遊戲》。

2019 年度最佳休閒遊戲

「2019 年度最佳休閒遊戲」包括 5 個輕食類簡單易玩的遊戲，包括《BTS WORLD》、《Mario Kart Tour》、《子彈先生—間諜解謎》、《疊層球 – 擊穿平台》及《湯姆貓英雄跑酷》。

2019 年度最具創新力遊戲

「2019 年度最具創新力遊戲」包括 5 款 Google 認為玩法創新，改變一貫遊戲模式的遊戲，當中有《ArcHero 弓箭傳說》、《Brawl Stars 荒野亂鬥》、《哈利波特：巫師聯盟》、《不休的烏拉拉》及《Pokémon Masters》。