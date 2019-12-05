美國傳啟「核選項」封殺華為禁用美元交易　勢影響手機及5G市場

中美貿易戰持續，美國據傳加強抵制華為（Huawei）。路透社引述消息表示，華府或重啟把華為剔出美國銀行體系計劃，一旦落實，華為將難以用美元作交易結算，對來手機以及5G市場影響巨大，事關在亞洲、歐洲很多地區5G網絡也是使用華為的服務。

香港多間電訊商早前已相繼完成5G網絡的投標，全民步入5G的時代很快會來臨，不過市場近日卻出現暗湧。路透社引述消息人士指出，特朗普政府今年稍早時曾考慮把華為列入美國財政部「指定制裁名單（SDN，Specially Designated Nationals）」，雖然當時被擱置，但該計劃可能在未來幾個月重啟，重啟與否取決於華為事態發展。

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消息人士明言，許多官員將之視為制裁華為政策工具最頂端的「核選項」。一旦華為被列入SDN，便幾乎不可能以美元完成交易，亦對華為海外業務造成巨大衝擊，或阻礙華為5G設備擴展全球市佔率。

華為未回應事件。而華為創辦人任正非稍早前於加拿大報章《環球郵報》專訪中表示，計劃把美國的研究中心搬至加拿大，並計劃在歐洲建立新工廠來生產部分5G設備，以緩解外界對美國「安全問題」引發的擔憂。

任正非。（資料圖片）

其實由於美國貿易禁令，華為已無法使用Google服務。任正非日前接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時稱，即使無法使用Google服務，華為手機仍會成為世界第一的智能手機品牌，只是將需要更多時間。

未知若華為被列入SDN，會否再影響任正非的部署呢？

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知多些

經常說華為5G技術領先，究竟5G是什麼呢？又對我們使用手機的生活有何影響？

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