掃地機械人遇貓狗屎　塗勻全屋驚變「毒氣室」【超慘烈．慎入】

掃地機械人清潔家居的確方便，但如果家中有寵物「主子」就要小心了，否則隨時釀成悲劇！台灣就有人使用掃地機械人時，誤將貓屎拖遍全屋，頓時臭氣熏天，恍如「毒氣室」，更引來不少「受害者」分享經歷。

事緣台灣網民曾先生在facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部」上載照片，相中掃地機械人佈滿屎迹，並留言「請確定你家的貓沒有在地上拉屎再打開掃地機器人喔，不然它會變成掃屎機器人」。

掃地機械人慘況。（fb群組「貓咪也瘋狂俱樂部」）

曾先生接受傳媒訪問時憶述事件，當日他奉外出旅遊的姊姊命令，到姊姊家看貓，結果一打開貓房即傳來惡臭，「老子直接作嘔三次，還好沒吃東西吐不出來」。至於情況如何惡劣，看看相片就知是「悲劇」了，「罪魁禍首」則是以下三隻貓咪！

看着貓咪與掃地機器人在地板上共同作「畫」，曾先生內心經已崩潰，「貓屎就在臭了還抹勻，整間跟毒氣室一樣」。他無奈硬着頭皮清理貓房，「拖把一拖下去，滋潤了那些乾燥的屎，整個味道超級刺鼻」，最終花兩小時才完成。

但原來在「屎屋」慘劇上，曾先生並不孤獨。不少網民留言稱也是「受害者」，並分享自己慘烈經歷，慨嘆「要不是（掃地）機械人太貴，差點想丟了」，亦有人反駁說「錯不在主子」，並模仿「主子」回應：「沒事沒幹，幹嘛要開打掃機？」

↓↓↓各受害人慘痛情況↓↓↓（點小圖看大圖）

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知多些：掃地機械人增肺病風險？

除了處理寵物糞便問題，台灣室內環境品質學會早前研究發現，在密閉空間使用掃地機器人10分鐘，室內空氣污染物濃度將增加6倍，有機會引致多種疾病。專家提出6點建議，助大家用得健康。

掃地機械人增肺病風險？用10分鐘空氣污染物增6倍

↓↓↓專家6點建議如下↓↓↓（點小圖放大看）

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↓↓↓掃地機器人選購指南↓↓↓