抖音疑收集個人資料送中！僅下載App已出事？美國學生集體起訴

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中國短片分享兼社交網絡App抖音（國際版名為TikTok）在全球都深受年輕人歡迎，在歐美尤其得到鍾愛。早前就傳出連美軍都用它來徵兵。不過近日傅出該應用程式暗中收集個人資料「送中」的疑雲，甚至只是僅僅下載落手機、還未註冊帳號便已被盜取私隱。美國加州便有大學生通過集體訴訟，控告抖音將其個人資料轉移到中國。

加州一名大學生在集體訴訟中指控流行視頻分享App 抖音的國際版「TikTok」將其私人用戶數據「送中」——傳輸到位於中國的伺服器。路透社 Reuters及The Daily Beast報導，此訴訟於11月27日在加州北區聯邦地方法院（U.S. District Court for the Northern District of California）提出，抖音國際版Tik Tok將面臨被控「秘密地收集大量私、能辨識出個人身份的用戶數據，抽空並將之轉移到中國的伺服器中」。

海外版抖音深受歐美年輕人歡迎，熱門程度不比Facebook、Instagram低。（Getty Images）

根據法庭文件指出，是次集體訴訟原告人「Misty Hong」是大學生，居於加州帕羅奧圖（Palo Alto）市。她聲稱在今年3、4月期間曾經下載過TikTok，但從未建立帳戶。不過幾個月後，Misty Hong發現TikTok竟在她不知情下為她建立了一個帳戶，並製作了關於她的何人資料的檔案，當中有自她拍攝的影片收集得來的生物識別數據，然而她未曾上載過這些影片。

抖音在美國同樣流行，也在經歷美國高層一輪又一輪的調查。美國擔心中國製造軟件會有私隱安全問題。（Reuters）

TikTok並未回應有關指控，但堅稱將所有美國用戶的數據儲存於美國本土，並在新加坡進行備份。法庭訴訟文件指出TikTok最近在今年4月將用戶資料轉送至兩個中國伺服器「bugly.qq.com」和「umeng.com」，內容包括用戶使用詔的電子裝置和瀏覽過的網站紀錄。Bugly隸屬微信母公司騰訊；而Umeng（友盟）則為阿里巴巴的一部分。

訴訟文件又表示，TikTok應用程式已嵌入了中國搜尋品百度同中國廣告服務商Igexin的源代碼。網絡安全研究人員早於2017年已發現，Igexin會幫助開發人員於用家手機上安裝間諜軟件。不過，法庭文件未提供證據證明TikTok將個人資料「送中」或其應用程式中存在百度或Igexin源代碼。Misty Hong及其法律代表暫未回應。

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