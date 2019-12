抖音疑收集個人資料送中！僅下載App已出事？美國學生集體起訴

中國短片分享兼社交網絡App抖音(國際版名為TikTok)在全球都深受年輕人歡迎,在歐美尤其得到鍾愛。早前就傳出連美軍都用它來徵兵。不過近日傅出該應用程式暗中收集個人資料「送中」的疑雲,甚至只是僅僅下載落手機、還未註冊帳號便已被盜取私隱。美國加州便有大學生通過集體訴訟,控告抖音將其個人資料轉移到中國。

加州一名大學生在集體訴訟中指控流行視頻分享App 抖音的國際版「TikTok」將其私人用戶數據「送中」——傳輸到位於中國的伺服器。路透社 Reuters及The Daily Beast報導,此訴訟於11月27日在加州北區聯邦地方法院(U.S. District Court for the Northern District of California)提出,抖音國際版Tik Tok將面臨被控「秘密地收集大量私、能辨識出個人身份的用戶數據,抽空並將之轉移到中國的伺服器中」。

海外版抖音深受歐美年輕人歡迎,熱門程度不比Facebook、Instagram低。(Getty Images)

根據法庭文件指出,是次集體訴訟原告人「Misty Hong」是大學生,居於加州帕羅奧圖(Palo Alto)市。她聲稱在今年3、4月期間曾經下載過TikTok,但從未建立帳戶。不過幾個月後,Misty Hong發現TikTok竟在她不知情下為她建立了一個帳戶,並製作了關於她的何人資料的檔案,當中有自她拍攝的影片收集得來的生物識別數據,然而她未曾上載過這些影片。

抖音在美國同樣流行,也在經歷美國高層一輪又一輪的調查。美國擔心中國製造軟件會有私隱安全問題。(Reuters)

TikTok並未回應有關指控,但堅稱將所有美國用戶的數據儲存於美國本土,並在新加坡進行備份。法庭訴訟文件指出TikTok最近在今年4月將用戶資料轉送至兩個中國伺服器「bugly.qq.com」和「umeng.com」,內容包括用戶使用詔的電子裝置和瀏覽過的網站紀錄。Bugly隸屬微信母公司騰訊;而Umeng(友盟)則為阿里巴巴的一部分。

訴訟文件又表示,TikTok應用程式已嵌入了中國搜尋品百度同中國廣告服務商Igexin的源代碼。網絡安全研究人員早於2017年已發現,Igexin會幫助開發人員於用家手機上安裝間諜軟件。不過,法庭文件未提供證據證明TikTok將個人資料「送中」或其應用程式中存在百度或Igexin源代碼。Misty Hong及其法律代表暫未回應。