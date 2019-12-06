英國Amazon訂任天堂Switch變安全套？嚴重派錯單原因何在？

【Amazon Black Friday集體寄錯貨】剛過去的Black Friday 黑色星期五是瘋狂購物節，你也許都有斬獲買到特價優惠筍貨。不過英國一班在Amazon訂購任天堂遊戲主機Nintendo Switch的顧客就不幸了，收貨時竟是得到手搖鼓、書籍、電動牙刷甚至安全套？Amazon何以嚴重出錯貨？

英國至少有12名在Black Friday優惠期間甚至稍早之前於Amazon訂購Nintendo Switch的消費者，收到完全跟訂單無關的離奇貨品如牙刷、鈴鼓和避孕套等。《鏡報》The Mirror報導指他們極為不滿，Amazon儘管已承諾全數退款或補寄，仍無法平息眾怒。

「肇事」的Nintendo Switch。（The Mirror擷圖自Amazon.co.uk）

不幸顧客Viv Johnson收到了David Walliams的新書The Beast of Buckingham Palace，該書裝在被搗碎的紙板包裝中。「裡面應該是279鎊的Nintendo Switch，相反有本David Walliams。」她去訊Amazon要求即刻退款，卻被告之要等候24小時處理，因此沒有餘錢去其他商店購買Switch。

另一位苦主Steve Handy在Amazon的Facebook專頁投訴，指自己特意等到Black Friday才以300鎊訂購Nintendo Switch連精靈寶可夢劍／盾遊戲套裝，結果卻收到一隻手提電腦專用的「風冷」，價值不過10鎊。「我致電客戶服務部，他們告訴我，對現在（Switch）價格已上漲的事實無能為力，我必須等待退款後再支付更高的價格訂購，因為交易已經結束，」他不忿說：「這樣公平嗎？這是Amazon的錯不是我的錯，但我確實為此付出代價。」

Lucy Henderson收到一包AA金霸王電池和一盒洗衣粉，原定送給兒子當生日禮物的Nintendo Switch要隔日才獲補償發貨，已離壽星仔誕辰正日兩天，超級掃興。（The Mirror）

收到一堆紙的Dave Martin認為Amazon公然剝削顧客的利益。很多家長原先計劃給孩子的驚喜禮品，不論是為了感恩節、提早的聖誕節或生日而買，最後都變成完全「九唔搭八」的貨品：Remington鬚刨、床單、盒裝狗糧、洗碗清潔液等等。著實掃興。

母親Vicki Carpenter不但要歸還床單予Amazon，還在一個月內暫不獲得300鎊退款，因為倉中不夠Switch主機發送。理由令人費解。狗糧和洗碗液「得主」Jenny Breeden得到Amazon承諾補寄遊戲主機，最後卻收到一包空氣清新劑。她認為遭受詐騙，現已報警要求警方徹查。

苦主Jake Lawrence於Twitter怒插Amazon為他寄錯咪和手鼓，而不是Nintendo Switch。（kotaku.com擷圖自Twitter）

Twitter「戰線」的苦主收到的不對單貨品更加「騎呢」。他們的驚喜有剃鬚刀、電動牙刷、咪、手鼓、光敏聚合物樹脂 （photopolymer resin，亦叫光硬化樹脂，為3D Printer印刷原料）甚至安全套！

Paladin Shaz向Amazon客服求助後反被要求退貨，Amazon還提議給予局部退款或折扣作賠償。因為誤寄給Shaz的剃鬚刀、電動牙刷竟是來自疑為第三方商戶的愛馬仕 Hermes。

Nintendo Switch集體貨不對單最早一位苦主「Hughesy」於Twitter炮轟Amazon寄了他一包安全套，認為是惡趣味的玩笑。（The Mirror擷圖自Twitter）

最離譜也是最早的案例是在10月發生。Twitter網民「Hughesy」出推文炮轟Amazon。他分享了一盒20個杜蕾斯「Pleasure Me」安全套照片，寫道：「這是個噁心的笑話嗎？我點了Nintendo Switch Joy-Cons，然後給我送來他媽的避孕套...」

相對Hughesy收condom的成人玩笑，Paul Addicott收到樂高Lego玩具已經是一個較為兒童適宜的出錯。他表示服務他的職員發現整件產品貼上了「明顯被篡改」的標籤。即使獲全額退款也好，Addicott現在也要以正價訂購主機連Mario遊戲，還是失望。

Amazon發言人於聲明中表示對於多次錯誤非常抱歉，正調查到底發生何事。「我們將跟遇到問題的每位客戶聯繫，並讓其通知我們，以便我們糾正，」「任何訂單有問題的人士都可以聯繫我們的客戶服務團隊，尋求協助。」到底事件最後如何解決就要等遲些才知道了。