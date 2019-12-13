瑞典少女Greta Thunberg成19年《時代》風雲人物　封面相原來咁影

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瑞典環保少女格蕾塔通貝里（Greta Thunberg）以16歲之妙齡當選《時代雜誌》（TIME）2019年度風雲人物。外號「How dare you」（你竟敢）的Thunberg除了打破了此本刊物的最年輕問鼎紀錄，更嬴過本來票數遙遙領先（達30%）的「香港年輕示威者」，世人始料未及。

Greta Thunberg關注全球暖化氣候變化。略為回望其一年多環保倡議之路。Greta Thunberg在2018年為氣候問題罷課而嶄露頭角。今年8月，她不搭飛機，以太陽能發電的遊艇於兩周內由英國航海至紐約，作為低碳排放遠行示範（點擊放大圖片細睇詳情）：

９月Greta Thunberg於聯合國氣候峰會上發言，評擊先進歐美大國姑息大企業破壞環境，尤其是特朗普當政之美國環保政策的不作為（好像特朗普決意要美國退出《巴黎氣候協定》）。Greta Thunberg狠批富有資源和權力的成年人漠視日益嚴峻的生態危機，留爛攤子給下代，威脅年輕人未來，正是「掠奪我們的童年」、「斷送下一代人生」。她更爆出超級金句「How dare you」（你竟敢），一鳴驚人，亦一語成meme。

英國《衛報》The Guardian報導「How dare you」片段：

身為氣候變化懷疑論者／否認者的特朗普會後在Twitter調侃Greta Thunberg（點擊圖片放大細睇）：

特朗普在Twitter指Greta Thunberg是「憧憬着大好將來的快樂小女孩」，基本上同Thunberg充滿悲憤的發言內容相違，算是串爆她。

今年1月的一張火車午餐照，令Greta Thunberg備受放大、攻擊和惡搞（點擊圖片放大細睇）：

Greta Thunberg成為當代最大的環保icon，影響席捲全球。不過所謂樹大招風人紅是非多。撇除針對其亞氏保加症病歷的人身攻擊，Thunberg成為不少網民的質疑和批評對象。特別是對氣候變化抱持懷疑態度的人士對她不以為然。

有網民覺得Greta Thunberg是難能可貴有心人，盡力引起世人關注刻不容緩、關乎全人類生死存亡的嚴峻議題；更敢於對列強政要叫陣，初生之犢不畏虎。但都有人認為她是一位激進環保份子，氣候和政治知識不足，拒絕學習和思考其他暖化學說；只懂以情緒化的激昂發言煽動，勒索群眾和各國領袖支持環保。就碳排放量而言中國位居世界第一，因此有人不理解Thunberg何以只批評西方國家不積極減排，反忽視中國日趨嚴重的污染問題，有雙重標準之嫌。

網民為Greta Thunberg製作的memes，褒貶不一，內容卻一樣有趣（點擊圖片放大細睇）：

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Thunberg今年1月於個人Twitter上載一張搭火車的照片。只見她坐於車廂中用午膳，桌上放有許多食物，還有紙杯、塑膠食具等即棄用品。網民罵她演講時大義凜然七情上面，私人生活卻不盡環保；相對地另一些網民覺得小題大造。亦有分析指其太陽能帆船越洋之旅「虛有其表」，甚至比搭飛機更浪費。皆因Thunberg到了紐約不曉回航，要多位航海家勞師動眾從歐洲飛往紐約協助她歸程。船員們製造的碳足跡隨時是她直接搭飛機的多倍。

另一些人由Greta Thunberg雙親的演藝界背景出發，嘲笑她跟父母同為「戲子」；更浮現陰謀論指Thunberg一家跟美國前副總統戈爾（Al Gore）的環保集團關係密切，是被利用來推動議程。

Greta Thunberg登上《時代雜誌》2019年風雲人物寶座。此封面照由俄羅斯攝影師 Evgenia Arbugaeva拍攝。（TIME）

誠然，環保小鬥士Thunberg言行充滿爭議，不少人為《時代》另一風雲候選人「香港示威者」半年來付出血淚抱不平。好像特朗普長子小特朗普（Donald Trump Jr.）便是其中一位，直插《時代》離棄港人。但風雲人物的競選結果都塵埃落定，老套點也要說句「向前望」。Thunberg站在海邊礁石、驚濤駭浪的「東映」味封面照。她像懷抱「雖千萬人吾往矣」的意志，孤傲面對風高浪急的鬥爭路，吸引了很多讀者的目光。

據知，此寫真由俄羅斯攝影師Evgenia Arbugaeva操刀。Arbugaeva出生於俄國北極地區 Tiksi，於紐約修畢攝影，作品以家鄉生活和環境為主題，散見於《國家地理誌》、《世界報》和《紐約客》等。Arbugaeva對《時代》表示希望拍出結合「溫柔」和「勇氣」的人像，捕捉內外強烈聚焦的目光，是她眼中的Greta Thunberg性格特質。

攝影師Evgenia Arbugaeva參考了藝術家Botticelli（波提且利）和Monet（莫奈）的畫作。以下為聯想到的作品（點擊圖片放大細睇）：

Arbugaeva想拍出一張體現年輕維權人士精神照片。她為此參考了藝術家Botticelli（波提且利）和Monet（莫奈）的作品，還有北歐神話、塔羅牌和浪漫主義時期的藝術品，製作一個mood board，之後考察葡萄牙里斯本並選取了一個人煙稀少的隱蔽石灘作為取景，12月4日正式拍攝。

Arbugaeva憶述拍攝當日天空呈現金黃和粉紅色，帶來美麗光芒。海潮不斷上湧、浪濤洶湧澎湃。Greta Thunberg硬朗佇立，只有幾縷髮絲於微風中飄動，直望着海洋。「這一刻，感覺好像所有的自然元素和力量齊心協力創造出魔力——這是攝影師最珍貴的禮物。」

TIME介紹短片︰

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