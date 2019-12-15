iPhone 照妖鏡！「MAKEAPP」app 一照人樣即卸妝「照騙」大破解？

數碼生活
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【iOS MAKEAPP iPhone App】坊間不少網紅、明星等出鏡前都會落重藥「化妝」，兼用美圖app「P」一番才貼相，以最美一面示眾兼搏取最多點擊；可是網民更想知道，當這些俊男美女卸妝後的真實一面是怎樣呢？App Store上出現一個「MAKEAPP」相機應用程式，表面上與一眾美圖app無異，但它有另一功能能破解「照騙」：聲稱能以人工智能AI為相中人面去除化妝，更支援Video影片內人面偵測卸妝，到底是否這樣神奇？

卸妝App全名「MAKEAPP：AI Base Editor」，在App Store上以「MAKEAPP」字串可以搜索出來。早前曾在Android Google Play出現但已下架，在iOS Apple App Store上仍然有MAKEAPP免費下載。

【點擊下載 MAKEAPP：AI Base Editor】

↓↓「MAKEAPP」基本功能示範【點圖放大】↓↓

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但免費版本只限5張相片、3段影片及120秒Live即時影像輸入，程式聲稱以人工智能分辨面孔及皮膚顏色，可以為相片加添化妝，與一般美圖App無分別，但最注目的是逆向妝容卸妝功能，能在有化妝的面孔還原真實容貌，是否真的那麼神奇？以下以不同明星：吳若希、戴祖儀、Angelababy及迪麗熱巴的妝後相片測試效果！

↓↓MAKEAPP效果 點圖放大睇↓↓

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效果總結：勿認真！

整體而言，MAKEAPP的即時及相片卸妝AI都能準確地找出相中面孔，一按立即進行卸妝，只是真實出來效果並非在程式介紹的相片及影片中效果差別大，要真正做到「iPhone 照妖鏡」可能暫時還有一段距離，而且試用時間120秒非常短，要以HK$38解鎖的話，用家真的要「停一停諗一諗」，切勿認真！

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