《時代》10年來最具影響力科技產品　蘋果成大贏家！10大產品一覽

科技日新月異，智能手機手錶、無線耳機、無人機、電動車，款款都是可改變世界的科技產品。來到2019年尾聲，美國《時代》雜誌（TIME）選出了過去10年10大最重要及最具影響力的科技產品，其中蘋果（Apple）佔3個成為大贏家！

《時代》雜誌未有為上榜產品排名，但款款地位都舉足輕重，以下為《時代》挑選的最重要及最具影響力10大科技產品：（點小圖放大看）

+ 6 + 5 + 4

未知以上產品是否大家心水，至於《時代》為何選出這些產品，可看以下介紹。

iPad（2010年）

（Apple）

《時代》雜誌：2010年iPad面世前，對平板電腦的概念是科幻電影產物及笨重，但iPad如iPhone一樣，為後來便攜式電腦設備定下基礎；再者，Apple不斷改進iPad系統及硬件，對未來10年平板電腦發展感到樂觀。

Tesla Model S （2012年）

（Tesla）

《時代》雜誌：Tesla Model S電動車重塑了汽車行業發展方向，由耗油變成電池供電，而其巨大觸控顯示屏、先進自動駕駛功能，以及可下載的軟件更新，像是2022年的未來汽車。

樹莓派（Raspberry Pi）（2012年）

（Ａmazon）

《時代》雜誌：有廣泛社區愛好者，可用它學習編碼，以及處理機械人技術、家庭自動化到娛樂的所有內容。Raspberry Pi亦應用到氣象站、復古遊戲機、智能揚聲器、雲端服務器等。

Google Chromecast電視棒（2013年）

（網上圖片）

《時代》雜誌：令從筆記型電腦或智能手機向電視傳輸媒體變得更簡單，有助普及「流媒體」概念，同時以便宜價格，為用戶提供不可或缺的智能家居連接功能。

大疆Phantom無人機（DJI Phantom）（2013年）

（DJI）

《時代》雜誌：在所有拍攝用無人機中，大疆Phantom是最知名、YouTube上最受歡迎的無人機。公司亦押注無人機未來可以處理運輸貨物、建築及監視工作，未來十年勢必會有更多互動。

Amazon Echo智能音箱（2014年）

（Amazon）

《時代》雜誌：得益於亞馬遜Alexa（內置在其Echo設備和其他智能家居產品中的語音助手），語音助手能夠普及，適合管理智能家居設備。不過，雖然方便，但Echo等設備激增引發智能設備製造商數據收集爭議，是現今最受關注的隱私問題之一。

Apple Watch（2015年）

（Apple）

《時代》雜誌：儘管很多廠家都有嘗試，但無一款產品比得上蘋果的Apple Watch，Apple Watch亦定義了智能手錶。

AirPods（2016年）

（Apple）

《時代》雜誌：蘋果AirPods受音樂愛好者歡迎，而憑藉其美學及文化影響力，迅速成為標誌。AirPods甚至有社會意義 ── 可變成耳塞，是「狀態不太好」的指示器。

任天堂Switch（2017年）

（任天堂）

《時代》雜誌：Switch方便攜帶隨身玩，又可以連接電視播放，是10年來最重要的視頻遊戲機。

Xbox Adaptive Controller（2018年）

（微軟）

《時代》雜誌：Xbox Adaptive Controller專為行動不便玩家設計，可根據不同用戶需求修改，與Xbox One遊戲機及Windows PC兼容，是遊戲行業最重要發展之一。