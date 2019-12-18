新研究發現：手機「夜間模式」或不助入眠　更可能有反效果？

Apple 與 Google 近幾年都為旗下操作系統推出不同名目的「夜間模式」，iOS 稱之為 Night Shift，而 Android 方面則為 Night Light，名字不同，但目的一樣 － 就是讓手機屏幕變黃，聲稱減少接觸藍光後，用戶就可以更容易在夜間進入睡眠。 不過最近發表的研究報告就指，這個「黃芒」模式不單止未能助你入眠，還可能有相反作用。

該報告由英國曼徹斯特大學發表，大學團隊在研究中以白老鼠進行實驗，證實藍光甚至比黃光對老鼠的生理時鐘有更低影響；另外他們又提出證據，指黃昏時份的光線對比日間大部份時間都偏藍，故在夜間採用黃光助眠之說實有矛盾之處，事實上，將屏幕變成偏黃色更可能讓身體接收錯誤訊息，反而影響睡眠質素。

黃昏時份的光線對比日間大部份時間都偏藍

研究團隊的主理人 Dr.Tim Brown 指出，如果想要配合生理時鐘，於日常時間採用較強黃光、夜間則使用較弱藍光會更為有效。早前已有研究證實將生理時鐘與日常社交、工作協調，對健康有長遠幫助，如果改變一下屏幕顏色是有幫助的話，的確不妨一試。

但回到睡眠的問題之上，如今證實改變屏幕顏色並不會神奇地令你變得昏昏欲睡，因為令你無法入睡的根本就是智能手機本身，故如果想要好好入眠的話，試試在睡前避免看手機，甚至關上手機吧！

資料來源：Phonearena

除了阻礙入眠之外，夜間用手機對身體還有不同程度的影響：