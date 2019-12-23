富士康爆內鬼盜賣iPhone瑕疵零件　加工當正貨　中招iPhone一覽

鄭州富士康工廠是蘋果（Apple）iPhone主要生產基地，但鄭州富士康工廠近日爆出盜賣iPhone瑕疵零件，並可能給美國蘋果公司帶來每年近30億美元（約234億港元）損失。富士康母公司鴻海集團則否認令蘋果公司年損失近30億美元。

台灣《鏡週刊》報道，有台商自稱其團隊與富士康鄭州廠大陸籍高級幹部合作2年多，以低價買進原本應銷毀的iPhone零組件瑕疵品，經加工再以原廠良品名義轉賣。

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該台商並公開了部份iPhone零組件，包括手機面板、機殼、藍寶石玻璃等，其中以背蓋利潤最高。受影響的iPhone包括以下型號：（點小圖放大看）

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報道指，該台商今年2月與大陸幹部鬧翻，回台後先向富士康母公司鴻海投訴，但未獲回應，之後轉向蘋果總公司檢舉，發電郵予蘋果總公司及執行長庫克（Tim Cook），而Tim Cook已把檢舉信轉交亞洲稽核單位，要求徹查事件。

該台商向蘋果總公司檢舉，發電郵予蘋果總公司及執行長庫克（Tim Cook）。（鏡週刊）

事件引起嘩然，一旦證明屬實，將重創鴻海形象，也可能引起iPhone用戶恐慌。

鴻海稱子虛烏有 郭台銘：依法辦理

對此鴻海集團連發兩次聲明，最初稱一旦查明屬實，絕不寬貸，後說令蘋果每年損失30億美元是子虛烏有，質疑爆料者別有居心，惡意傷害公司，公司對爆料者保留法律追訴權。

鴻海創辦人郭台銘日前出席活動時則表示，「任何一家生產量相當大的公司，在百萬員工中難免會有1至2位發生不合理的事情，一切都將依法辦理」。

(搜狐圖片)

資料來源：鏡週刊