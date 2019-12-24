AirPods Pro更新後延遲率大降如無縫連接　打機睇戲聲畫更同步?

【Apple AirPods Pro更新後藍牙延遲率大降？完全聲畫同步不是夢？】 Apple的AirPods Pro比上代優勝的地方是加入了主動降噪和通透模式。但近日有專業開發人員評測發現，其實AirPods Pro的延遲率亦大為進步，非常接近無縫連接。

音樂人兼開發人員Stephen Coyle很早便關注藍牙耳機和作為音源的連接裝置有幾同步，但其實用家從真無線藍牙耳機聽到聲音是比播放的裝置略遲。

Coyle早在3年前已發表文章探討過這個藍牙延遲問題，當年他也曾經測試第一代AirPods，結果顯示AirPods延遲時間頗長（使用iOS鍵盤時為296毫秒 / 296ms），表現強差人意。隨住AirPods Pro推出，Coyle決定為近年幾款藍牙耳機作延遲率測試比較。

Apple的AirPods Pro比上代優勝的地方是加入了主動降噪和通透模式。（Apple）

Apple AirPods官方靚仔相：

Stephen Coyle之所以在意藍牙延遲率問題，並非因為播歌方面有問題，而是在直播影片或打機時如果藍牙耳機跟音源裝置時間落差大，會造成聲畫不同步，影響視聽和遊戲的表現質素。換言之是目的不同，需求不同。

Apple AirPods Pro官方靚仔相：

Stephen Coyle認為延遲率問題在影片重播時不會太明顯。因為現存大部份智能裝置在播片時都會稍先啟動影片的視像部份，再啟動聲音部份以抵消延遲。但藍牙耳機應對一些「不能預測」的聲音時，延遲率問題則很明顯。這些聲音主要有兩種（點擊放大圖片細睇詳情）：

用家介面及鍵盤聲效，姑且可以由用家手動選擇靜音模式停用。遊戲音效令打機過程更具臨場感更有娛樂性，如果遊戲音效因延遲而跟動作不同步，便令遊戲趣味大打切扣了。

為測試兩種聲音的延遲，Stephen Coyle用上以下兩個軟件（點擊放大圖片細睇詳情）：

之所以有此安排，係因為Coyle有見裝置鍵盤和遊戲App的延遲模式有差別。按裝置鍵盤時，系統會先啟動藍牙模組才開始播放聲音，所以第一粒聲會比之後的按鍵聲更慢。相反，遊戲會連續啟動藍芽模組，讓耳機可以第一時間直接響應聲音。

Stephen Coyle具體測試做法及結果如下（點擊放大圖片細睇詳情）：

+ 3 + 2

由上面圖輯所記錄的結果可見，採用H1晶片的第二代AirPods和AirPods Pro跟採用W1晶片的第一代AirPods比較，延遲率大幅縮減到三至五成。AirPods Pro更比Beats Studio 3（也是使用W1晶片）和Sony WH-CH700N的延遲率更低，已達到人耳難以識別有無延遲的水準，非常接近無縫模式。他還測試了第三代Amazon Echo和JBL藍牙耳機，延遲時間接近Beats和Sony耳機。

AirPods Pro是目前市面上延遲率最低的真無線藍牙耳機。只是Stephen Coyle指出，音樂製作和影片後期製作的從業員仍主力使用有線耳機，幾乎不考慮藍牙耳機。可能需要幾代持續減少延遲率，藍牙耳機才能獲得專業人士青睞。AirPods Pro（特別經過近日的更新）延遲率已是業界最低。但在Logic Pro中使用AirPods Pro來監聽鋼琴仍出現人耳可聽的延遲。不過Stephen Coyle認為AirPods Pro延遲率的大幅減少效果明顯，將會或成為音樂人首選的無線藍牙耳機。