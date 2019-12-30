iPhone直嘟八達通「領取交通補貼」教學！一鍵查數、30秒設定學懂

【iPhone 八達通 交通補貼領取】日前八達通、港人常用的電子支付交通卡，在Apple iPhone上使用終於開放一直以來不能讀取消費紀錄限制，以後可以用iPhone直接讀取八達通卡的消費；同時更開放領取政府提供「公共交通補貼計劃」的領取補貼，直接透過iPhone收取補貼，不用再去指定地點收款相當方便！以下提供iOS版八達通 App登記戶口及公共交通補貼計劃領取方法！

Octopus 八達通 App 在Apple Store更新至5.6.0後，直接讀取八達通卡消費及公共交通補貼計劃」領取補貼功能正式開放，記者以iPhone 11 Pro測試，成功讀取八達通卡資料及領取12月交通補貼，極方便！使用這個更新，iPhone的iOS系統必須更新至iOS 13或以上版本，而暫時亦未說明機種限制，測試iPhone 8或以上都可使用功能（iPhone 6S / 6S / 7 / 7 Plus 有待測試，不斷更新結果）。

八達通（Ocopus）app 即日起在iOS手機iPhone上，擁有NFC無線連接功能都可以透過App查閱八達通餘額功能，與港鐵站內查閱機功能一樣！ 【鄧鴻至 攝】

↓↓ iPhone 讀取八達通App Step-by-step ↓↓

+ 15 + 14 + 13

成功讀取八達通後可取得消費記錄，可按需要登記戶口查閱同一卡內過往3個月消費記錄。

↓↓ 以八達通App 領取交通補貼步驟↓↓

+ 5 + 4 + 3

領取交通津貼後可在查閱八達通消費記錄中顯示

以上的兩項功能其實在Android版八達通App已經有，在登記步驟或交通津貼領取亦是一樣，意味讀取八達通資料及領取交通津貼功能，即使在轉換手機後，只要以同一八達通戶口及同一張八達通卡，都可以互換資料及領取同一交通津貼。

補貼上限提升

順帶一提有關交通津貼消息，運輸署於12月30日發出提示，政府從2020年1月起將「公共交通補貼計劃」中補貼比率由現時超出400元的每月公共交通開支1/4，提升至1/3，並將每張八達通的補貼上限由每月港幣300元提高至400元。市民可由2020年2月16日起領取按優化計畫計算的補貼。計劃下的其他安排，包括受惠人士、涵蓋的公共交通服務和費用，及領取補貼安排則維持不變。市民可繼續透過公共交通補貼計劃網頁、iOS / Android 八達通手機應用程式 App 或公共交通補貼計劃熱線（2969 5500）查詢公共交通開支紀錄及補貼金額。如有有任何疑問可瀏覽網頁或致電政府服務熱線 1823 查詢。

《香港01》App，手機用戶