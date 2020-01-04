Samsung 發表 S10 Lite、Note 10 Lite：旗艦規格平價發售？

過去幾個月不斷有傳聞指 Samsung 將會推出平價版的 S10、Note 10，就在 CES 開鑼前夕，這個傳聞竟忽然成真。 Samsung 今日（1 月 4 日）凌晨就突然發表了幾部新機，其中最重點的當然是 Galaxy S10 Lite 以及 Galaxy Note 10 Lite 兩部；從正式設計、規格上看來，兩部機都有著 2019 年旗艦的特點，但傳聞價格將會落在中階位置，讓更多人可以享受旗艦機的使用體驗。

雖然叫 S10 及 Note 10「Lite」，但對比 2019 年的 S10、Note 10 系列，S10 Lite 及 Note 10 Lite 的設計明顯大改，與 Note 10 Lite 在外觀上有更多類同之處。與其稱它們為「平價版」，其實大可以稱之為一個全新的雙生兒系列。

Samsung Galaxy S10 Lite

以往 S 與 Note 系列的最大差異在於屏幕以及 S Pen，不過今次登場的 S10 Lite 就與 Note 10 Lite 的屏幕大小一樣是 6.7 吋，一樣是 Super AMOLED Plus 材質的 Infinity-O 開孔屏幕，而且一樣擁有 4500mAh 大電池。

規格方面，S10 Lite 亦有比 Note 10 更強之處，首先其處理器為在 2019 眾多旗艦採用的 Qualcomm Snapdragon 855，另外鏡頭方面也擁有 4800+1200+500 萬像素的三鏡頭組合。

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 10 Lite 就有點似一部加入了 S Pen 的 S10 Lite，只不過背面的主鏡頭換成了三個 1200 萬像素鏡頭的組合，以及內裡的處理器改為 Samsung 自家製的 Exynos 9810，其製程為 10nm，對比製程只有 7nm 的 Qualcomm S855 在功耗上較為輸蝕。

雖然幾項規格都稍為落後於 S10 Lite，但 Note 10 Lite 就與傳統 Note 系列一樣配備 S Pen 及可以用到絕大部份 Note 10 系列的功能，故要選擇哪一部，或就取決於用戶有多需要那一支 S Pen 了。

上市日期及售價

今次 Samsung 發表 S10 Lite 以及 Note 10 Lite，只公開了兩部機的詳細規格，但就沒有確認到它們的上市日期與售價。

不過據傳聞指 S10 Lite 及 Note 10 Lite 將在 2020 年第一季上市，售價將會定在港幣＄5000 左右，若然屬實，其性價比相當吸引，甚至可能會影響 S11（或稱 S20）的銷量？