【CES 2020】Alienware 概念PC「UFO」試玩 設計從沒參考Switch？

【CES 2020】數天前介紹過，Dell 旗下的 Alienware 在「CES 2020」公開了一部概念掌上遊戲 PC「UFO」，而今日宅民黨終於在現埸試玩到這部，外型和 Switch 非常相似的概念機。到底，實際上手玩後，「UFO」是否只是加入了 Windows 10 系統的 Switch 呢？馬上帶來試玩體驗和現埸圖集。

迷思：「UFO」概念機＝Switch？

Alienware 公開的概念 PC 暫名為「UFO」，不過它與一般的電腦不同，改為一體式的掌上電腦，外型更和任天堂的 Switch 十分相似。「UFO」同樣是行電競﹑打機為主的路線，不過並非家用機系統，而是仍使用 PC 基本的制式，運行 Window 10 系統，只是設計上改成熒幕﹑主機一體。

由於「UFO」的可拆式手掣和 Switch 的 Joy-Con 設計太相似，不少人看到後都認為 Alienware 應該有參考到 Switch，不過宅民黨在現埸查詢時，他們回應指這個部分雖然相似，但「UFO」和 Switch 是兩個截然不同的產品，整部機的概念都和 Switch 不一樣（筆者對此存疑）。

Alienware 概念機「UFO」（林勇 攝）

1200p﹑8 吋螢幕，65 W USB Type-C 電源。螢幕與 iPhone X 比較（林勇 攝）

完成度頗高的概念機

在「CES 2020」的現埸，Alienware 並沒有公開「UFO」的硬件如何，只知是 Window 10 系統。上手重量明顯較 Switch 重，而且手掣用 WiFi 傳輸，玩遊戲時完全沒有延遲。加上回饋清晰的震動效果和按鈕質感，可以和 Xbox 手掣作比較。

joystick 有 RGB 效果（林勇 攝）

同樣使用 docking 可以把畫面投射到大螢幕上（林勇 攝）

又是一機三用

現埸還展示了「UFO」能為玩家帶來的操作體驗，包括整部主機拿上手遊戲﹑直立放在桌上，或把畫面投射在大螢幕上。在各種模式下試玩射擊和賽車遊戲，基本上畫面是暢順的，只不過玩沒多久，就能感覺到機背發熱。目前的背部散熱風扇設計，絕對是 Alienware 要先解決的問題，作為遊戲 PC，高效能的 CPU 和 GPU 都極依賴散熱系統，如果拿上手玩數分鐘就感動機身發熱，那根本就失去掌上設計的價值。

不過，作為一部概念機來看，「UFO」不論手掣的質素﹑畫面﹑運行系統都令人滿意，大家就繼續期待這部小巧的掌上電競 PC，將來仍會帶來什麼驚喜吧。

▼▼放大下圖睇更多「UFO」現埸試玩相片▼▼