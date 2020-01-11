Samsung C-Lab 開發隱形鍵盤SelfieType　平板前鏡頭分析打字動作

【CES 2020】Samsung 在現埸展示由 C-Lab 研發的新技術—隱形鍵盤（SelfieType），用戶只要在手機或平板面前，做出如在鍵盤打字的動作，系統就會分析出相應的指令，看起來極度方便，但其實存在不少技術問題？

SelfieType

SelfieType 隱形鍵盤是藉由手機或平板電腦的前置鏡頭，追蹤用家的手部動作。有如在鍵盤打字般，SelfieType AI 會偵測用家在桌面打字的動作，分析打算輸入的指令，繼而在手機或平板中完成輸入。

前置鏡頭分析用家的手部動作（SelfieType 片段截圖）

在桌上做出打字動作就能完成輸入（SelfieType 片段截圖）

現今，主流的智能電話都傾向減少實體按鈕，大部份都是使用虛擬鍵盤。用家在手機的虛擬鍵盤打字時，除了每個按鈕比較細外，應該都沒太大問題。可是，在平板電腦的虛擬鍵盤打字就較為不便，部份用家會另外入手藍牙鍵盤。不過，這又延伸出另一個問題，用家要隨身攜帶藍牙鍵盤，就算某些藍牙鍵盤設計成平板電腦的保護殼也好，額外配件的重量已經令不少人卻步，而 SelfieType 隱形鍵盤就能解決這一方面的問題。

直立平板電腦，不用攜帶藍牙鍵盤都可以打字（SelfieType 片段截圖）

不是所有人都適合 SelfieType？

雖然 SelfieType 隱形鍵盤能帶來便利，不過筆者認為這並非適合所有人使用。首先，在 Samsung 的展示片段中，示範人員都是以「正確」的打字手勢（指法）輸入文字，如果用家的打字動作不正規的話，是否有機會令 AI 難以分析呢？另外，實體鍵盤打字一般較虛擬鍵盤快，而更多用家也較喜歡在實體鍵盤打字，原因是實體鍵盤所帶來的回饋（按鈕的段落感和打字聲）。SelfieType 隱形鍵盤在這方便成了最大的缺點，用家可能要用較長時間習慣隱形鍵盤的「手感」和操作。

正確的指法更容易分析出打字的指令，但雜亂無章的打字動作，AI可能會難以分辨（ansonalex.com 圖片）

目前 Samsung 未有表示 SelfieType 在什麼時候推出，即使筆者認為隱形鍵盤存在缺點，但無疑 SelfieType 有開發的潛力。如果 AI 對打字動作能做出精準的分析，光是能為用家提供多一個便利的打字選擇，已經值得期待。

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資料來源：Engadget