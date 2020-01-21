攝影師把自拍照上載Instagram再DL　重複幾百次竟發生驚人變化？

大家都知將圖片上載至Instagram同Facebook，圖片質素會下降，因為經過壓縮而失真，但要經過幾多次重複上載，張相先會「面目全非」？攝影師Janick Entremont自拍肖像並上載至Instagram再下載，並重複此程序幾百次，觀察社交網絡照片共享服務的壓縮演算法會對圖像產生何樣影響。

這是一個由專業攝影師在Instagram進行的恐怖圖像實驗，名為「@facetinction」。簡單講，Janick Entremont把自拍照上載IG再下載，然後再重新上載剛下載的相片，如此重複超過300次以上。

Janick Entremont在宣言寫道，圖像的質量損失和異化是演算法壓縮的結果。人們的電子／數碼數據或許並非永遠延續。社交網絡平台不會重建既有的面目圖像，而是整合既有的面目，使之更為適應。已變樣的圖像和變化過程成為一體，直到一切都不復舊觀。可以說是名副其實的「世界變了樣」。

以下是Janick Entremont圖像數據實驗@facetinction，極級恐怖，慎入！（點擊放大圖片細睇詳情）：

Janick Entremont更把肖像照的失真扭曲異化過程製成GIF，顯示出壓縮積累時的圖像質量損失，即所謂「世代損失」（Generation loss），可以說是名副其實的「世界變了樣」。此GIF可以在其官網睇到。

Janick Entremont實驗@facetinction（見IG）揭示的真相是灰暗、使人絕望的。因為社交媒體上真是「無嘢真」，除了所謂KOL同「網紅」的PS自拍氾濫外，基本上一上載相片便注定失真，簡單講就是人人都在分享照騙，這是屬於技術層面的缺憾。

Janick Entremont實驗@facetinction形成了一套Glitch art作品集，揭示圖像數據壓縮帶來的「漸進異化」。（Instagram@facetinction）

Janick Entremont對外媒PetaPixel表示，@facetinction這個實驗在許多層面上都跟在線／離線處理電子數據和圖像氾濫等議題有所呼應。他認為不當地使用社交媒體改如何改變人們的福祉和容貌（就趨勢而言）是值得探討的事宜。直到目前在中國，持續監控和面部識別已無處不在。

無獨有偶，早於2015年有位藝術家Pete Ashton（見官網及IG）已做過類似的Generation loss圖像數據壓縮實驗，更用上4張不同相片。不過他每張相是重複上下載過程約90次（點擊放大圖片細睇詳情）：

5年前和5年後的相同實驗，產生的世代損失看來大不相同。尚未清楚這是由於原始照片的差異，還是因為Instagram的壓縮演算法有所更改。