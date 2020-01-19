Pokemon 都玩 ASMR？官方推出 ASMR 片　小火龍燒柴有安眠效果？

ASMR 成為近年新興的直播和拍片主題， YouTuber 用雙路立體聲錄音，把聲音精確傳到觀眾的左右耳。超近距離聽到的 3D Audio，就有如 Youtuber 真的在你耳邊發出聲效，刺激聽覺，從而達到ASMR「自發性知覺高潮反應」。沒想到，連 Pokemon（寵物小精靈／精靈寶可夢）也嘗試玩 ASMR，到底 Pokemon 可以帶來什麼與眾不同的聲音呢？

Pokemon 官方玩 ASMR

官方分別在兩個專屬 YouTube 頻道，上載兩條 Pokemon ASMR 的影片。在兒童頻道中，放有《Pokemon X/Y》禦三家之一的哈力栗，吃東西的影片。以 ASMR 為主題，當然最重要的是哈力栗吃東西時發出的聲音。不過，有趣的是，影片中的食物看上去似小蛋糕或馬卡龍，但哈力栗咀嚼發出的聲音卻非常清脆，更似是吃薯片或餅乾。這會或影響兒童對聲畫的判決呢？還是這才是官方想向大家展示 Pokemon 食物就是如此神奇呢？

（YouTube： ポケモン Kids TV:Pokémon Kids TV 截圖）

（YouTube：ポケモン公式YouTubeチャンネル 截圖）

小火龍「安眠藥」

另一條 ASMR 片，主角就是 Pokemon 系列超人氣角色小火龍。影片由小火龍用尾部的火種點著木柴開始，片長 30 分鐘，除一開始的點火動作外，其餘時間小火龍都是處於睡眠狀態。ASMR 的重點，就放在柴火燃燒時的聲音，木柴燃燒的「啪啦」聲。官方描述指，柴火燃燒的聲音有安眠作用，如果是 Pokemon fans 的你，而又有失眠問題，今晚睡覺時不妨打開這條片。

Pokemon 做 VTuber？

近年 VTuber（虛擬 YouTuber）興起，不少網民對 VTuber 的喜愛更甚真人，因此他們的吸金能力也非常出色。今次官方推出 Pokemon ASMR 影片，是否作為 VTuber 出道的先聲呢？不過，可能每次直播都要喵喵怪出來幫手翻譯就是了。如果之後再推出 Pokemon ASMR 大家又想聽到什麼聲音呢？

▼▼各種常見的 ASMR 玩法▼▼