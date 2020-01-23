歐盟並非強制iPhone Lightning轉USB C？真相原來係要換某零件

前段時間網絡有傳「歐盟將出台強制統一使用 USB-C 接口」的消息，不少人便猜測一直堅持用 Lightning 的蘋果是否會因此政策在今年急轉彎，將 iPhone 的接口換成 USB-C。 然而儘管網絡上對 iPhone 更換接口的可能性有着各種猜測論證，但蘋果是否會因此更換 iPhone 接口，這裏其實還需要細讀歐盟這條法則才知道。

事情是這樣的……

1 月 13 日，歐盟委員會召開會議，計劃在歐盟範圍內將電源轉換器的接口統一使用 USB-C，以取代已經使用多年的 USB-A。歐盟出台這一規則，意義在於減少消費者在出行生活的麻煩，並且同時減少因接口更換而造成的電子垃圾，儘管當下市面上電源適配器的接口只有三種，但每年報廢的充電器仍然多達 51000 公噸。

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另一方面，歐盟反壟斷部門負責人 Margrethe Vestager 曾在 2018 年的聲明中表示，統一接口有助於歐盟推進手機制造商在通用充電器上的行動。事實上，這並不是歐盟第一次推進充電器接口規格統一，早在 2009 年，歐盟曾簽署備忘錄，要求所有手機電源適配器都需要使用 USB-A 規格接口。

然而可能是因為大家對 iPhone 使用 USB-C 有着很高期望，該聲明一出，立馬就有傳聞表示蘋果會因此而更換 iPhone 的 Lightning 接口，作為對歐盟新規的妥協。但實際上，歐盟在聲明並沒有規定所有設備都要使用 USB-C，而是僅要求電源轉換器必須統一使用 USB-C，作為通用充電器格式。

所以，歐盟新規並不會影響 Lightning 在蘋果設備裏的存在。

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一方面的原因，目前蘋果只是將 Lightning 用在設備當中，包括手機、平板、耳機等都是配置在設備裏，並沒有用在電源轉換器上。歐盟所指的電源轉換器要求並沒有規定設備本身的接口，所以蘋果是需要更換設備充電器接口的規格，而並不是設備本身。

另外從充電器規格看，蘋果目前也已經在 iPhone 11 Pro 系列、iPad Pro、MacBook 系列上配置 USB-C 充電器，這已經符合歐盟新規對充電器的要求。除了 iPhone 11 及少數設備仍使用 USB-A 規格充電器以外，其他設備電源均標配 USB-C 規格。

因此，歐盟這則新規影響的其實並不是蘋果設備本身，而是充電器和其配對的線纜接口格式。目前諸如 iPhone 11、Apple Watch、iPad 等均配備 USB-A 規格的線纜和數據線，而在未來歐盟新規出台後，這些設備的隨機附贈線纜、充電器都將有望變成 USB-C 。

當然，關於蘋果一直「執著」於 Lightning 接口的其中一個重要原因，是蘋果能憑藉 Lightning 接口的控制權，從而獲得非常可觀的配件銷售和授權收入。

Mfi（Apple）

而另一方面，在 Lightning 對比 USB-C 沒有太大劣勢的情況下，蘋果並不會大幅改變已經應用在手機、平板、耳機及其他配件中的 Lightning 接口，畢竟更換接口所帶來的除了是設備形態上的變化，還需要考慮接口生態碎片化的問題，若不是「一刀切」將所有 Lightning 換成 USB-C，那麼用戶出門實際還需要帶上兩種規格的線纜。

所以，當下我們能看到更多的是蘋果對接口的分類：大部分日常應用設備使用的是 Lightning（iPhone、iPad、AirPods），而被賦予「生產力工具」屬性的設備為 USB-C（iPad Pro、MacBook），後者除了需要更高功率的電流輸入，還需要更高效的傳輸速度，這是 USB-C 接口對比 Lightning 的絕對優勢，也是將蘋果同類設備拉開差異化的地方。

▲ MacBook也是搭載 USB-C 充電器+線纜（Apple官網擷圖）

歸根到底，歐盟的新規並不會影響到蘋果設備本身的接口，而是會推動蘋果在之後的設備中標配 USB-C 接口充電器（5W 充電器可能也會被更換了）。而蘋果是否會在 iPhone 上使用 USB-C 這一點還不好說，因為有不少迹象表明蘋果未來設備應該是往「無接口」發展，而並不是更換接口。

儘管你我他都希望 USB-C 能出現在今年的 iPhone 上，但蘋果所追求的東西似乎要比我們想象中的更多一些。

【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：即使歐盟要統一 USB-C 規格，也不影響 iPhone 繼續用 Lightning】