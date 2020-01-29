【武漢肺炎仲上深圳？】港鐵推小童免費「深圳GO」　稱一家行大運

武漢肺炎疫情全球擴散，內地已累計近6000宗確診個案，132人死亡。政府都已經呼籲香港人盡量不要去中國大陸，但港鐵早前推出「深圳GO! 小童免費搭港鐵來往羅湖或落馬洲站」優惠，明言「今個新年，一於一家大細遊深圳，行大運迎新歲」雖然優惠早在1月中前公布，但疫情擴散後完全沒有回收的意思，去不去自己決定吧。 小編下文另教大家如何以手機處理八達通事務，包括領取交通津貼等。 （文：李家樑／編：林勇）

該優惠至2月2日（周日）止，港鐵表示，3至11歲的乘客憑小童八達通可無限次免費乘搭港鐵經羅湖或落馬洲站來往深圳，只需於入閘前憑小童八達通到客務中心或指定車站自助換領機，即可領取優惠。

設有自助換領機車站如下：（點小圖放大看）

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更多條款及細則可瀏覽港鐵網頁：按此

(港鐵)

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其實iPhone及Android都可以利用八達通App處理八達通增值、領取交通津貼等事務，毋須出門。

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