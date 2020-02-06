【武漢肺炎】武漢醫院引入中移動5G機械人消毒配藥減交叉感染機會

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【對應新型冠狀病毒武漢肺炎人傳人風險！中移動5G機械人支援武漢醫院防止醫患交叉感染】早前美國公佈，當地首宗確診武漢肺炎病人是由機械人治療。如此做法能減低醫護人員感染風險。武漢近日開始都有醫院以5G雲端智能機械人執行簡單醫療工作。

武漢的協和醫院、同濟天佑醫院及上海第六人民醫院分別引入由中國移動和達闥科技合捐的多部5G雲端智能機器人。

武漢協和醫院及同濟天佑醫院分別引入由中國移動和達闥科技合捐的兩部5G雲端智能機器人。 圖中相信為其中一部服務機器人。

那麼，這些由中移動有份提供的5G雲端智能機器人，具體的醫療輔助任務是為何？即睇！（點擊放大圖片細睇詳情）：

由於武漢協和醫院和同濟天佑醫院都是定點收治新型冠狀病毒性肺炎病患的醫療機構，有見接待處是人流最大、最擠迫的區域，由5G機械人在醫院大堂引導病人接受診治較為安全。由於各有功能，5G雲端機械人們更可協助宣傳防疫知識、消毒、清潔和送藥，減少醫護人員跟病人交叉感染的機會。

在中國移動4G/5G 網絡的承載下，基於達闥科技雲端智能架構的HARIX 雲端大腦和VBN 機器人專網，可以快速、靈活、安全的支持全國區域 的疫情防控機器人的部署和運營。為助力打贏疫情防控阻擊戰，達闥科技願意全部開放雲端機器人大腦平台，與全國和全球機器人企業戰略合作，投放各種醫護機器人到全國需要的地方和區域，目前高仙機器人、優地機器人已與達闥科技攜手救災。
達闥科技新聞稿

有機械人專門安裝了消毒水箱，可在疫區內配送醫藥，同時適配消毒藥水、依規定路線完成地面消毒清潔任務。整個清潔過程自動化操作無需人手，減低工作人員長時間在病區工作而導致交叉感染的風險。

《中國央企新聞》報導，據了解今次應對新型冠狀病毒武漢肺炎疫症中，中國移動一直以各種5G技術和工具支援抗疫。例如開通了5G熱力成像測溫系統、5G VR疫情遠程診療、支援超過1億網民通過觀看「雷火雙神山」醫院建造的5G高清實時直播等。

資料來源：中國央企新聞美通社

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