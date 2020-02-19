【武漢肺炎】武漢增「移動式焚化爐」　兩秒焚醫療垃圾﹑動物屍體

【武漢肺炎】中國疫情仍處於緊張時期，每日的醫療需求極高，為了處理因武漢肺炎導致的醫療垃圾，中國自主研發「垃圾和動物屍體處置方艙」，已於2月15日「服役」，未來兩星期內將有近20台醫療垃圾焚燒爐發往武漢等疫情嚴重地區，為徹底焚燒新型冠狀病毒醫療垃圾提供支援。

在國外網站上，有報導稱武漢上空二氧化硫濃度「超標」，而二氧化硫被認為是屍體焚燒產生的氣體之一。因此，有人「有意」將兩條新聞結合，產生一種不恰當的聯想。

無論是「移動式醫療垃圾焚燒方艙」，還是「武漢上空二氧化硫超標」，對於疫情中的任何揣測和質疑，無論是媒體還是線民，都應當基於基本的嘗試和科學分析，而非為了危言聳聽製造「謠言」。

垃圾和動物屍體處置方艙

「方艙醫院」是中國政府應對疫情的重要措施。簡單來說，方艙醫院是一種臨時性的，有基本醫療措施和醫務人員，能夠緊急處理一些輕症患者的臨時性安置點。方艙有過濾空氣等防護功能，有冷氣，可遮風避雨。醫療方艙在2008年汶川大地震、2010年玉樹地震、2013年雅安地震都用過。目前武漢已有12所方艙醫院，計劃啟用床位逾兩萬張，主要收治因感染新冠肺炎的輕症患者。

而「移動式醫療垃圾焚燒方艙」則類似於一種可以移動的「垃圾焚燒車」，類似集裝箱，約長20 米，體積約30 立方米。是由中國船舶集團所屬中船綠洲聯合研製，溫度可達850度，焚燒速度可達2秒焚燒，每日可燃燒5噸醫療垃圾，令病菌沒法存活，同時進行無害化處理。據中國媒體報導，未來兩周內將有20台此類方艙支援武漢。

「方艙」已用大型貨車運送到武漢，數量多達 40 部（中國船舶報 圖片）

國外質疑武漢大氣二氧化硫濃度上升明顯 中國否認

早前，「windy」全球天氣資料顯示，武漢市每立方米的二氧化硫濃度均超過80微克，2 月 8日 晚上 7 時更飇升至每立方米 1700 微克。而二氧化硫主要透過燃燒有機物產生，因此，台大政治系名譽教授明居正認為，中國運送 40 部「方艙」到武漢的事件並不簡單。

武漢市每立方米的二氧化硫濃度過高（Windy 截圖）

然而，中國政府已經進行澄清。中國環境監測總站負責人2月17日在接受《人民日報》採訪時回應，2020年春節以來，武漢市環境空氣品質狀況總體穩定，除2月5日輕度污染（首要污染物PM2.5）外，空氣品質均為優良。中國環境監測總站稱，windy網站發佈的2月9日0時、1時二氧化硫「污染區」的濃度達到1500微克/立方米以上，最高濃度甚至超過1700微克/立方米，其所謂的「污染區」內恰好分佈了武漢市部分國控或省控空氣監測站點。經對比核實，中國空氣監測各網站該時段前後的二氧化硫濃度僅在4—8微克/立方米之間波動，兩者濃度差距達到200倍之多。

（Facebook @ProfessorMing）

因為windy對於武漢的監控並非最準確的「地面監測」，而是衛星反演和模型類比。即使基於此，2020年2月3—9日，武漢市二氧化硫濃度整體均處於較低水準，2月4日濃度相對最高，反演結果換算後也不超過11.5微克/立方米，不可能出現如windy網站所說的二氧化硫濃度達到1300微克/立方米，甚至更高的情況。從衛星監測分佈看，武漢市區二氧化硫濃度與周邊地區相比也未出現異常高值情況。

有分析人士指出，中國環境監測總站與「windy」關於武漢二氧化硫情況儘管說法各異。但是簡單的將「移動式醫療垃圾焚燒方艙」和「武漢上空二氧化硫超標」聯繫，暗示中國政府對疫情有所隱瞞的說法，推論過於直接、武斷。

「Windy」是常用的天氣App，可查看二氧化硫、PM2.5 等空氣污染物濃度。

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資料來源：中國船舶報