【武漢肺炎】港府遺失2部監察用電話　逾百家居檢疫者或洩私隱？

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【武漢肺炎香港疫情】政府防疫又「甩轆」！政府資訊科技總監辦公室（資科辦）公布，兩部用作監察接受強制家居檢疫人士的手提電話懷疑失竊，已報警處理和通報個人資料私隱專員公署。

資科辦表示，昨晚（2月18日）盤點所有170部手提電話時，發現有兩部手提電話懷疑失竊。該兩部手提電話是供職員於資科辦在北角海關總部臨時設立的聯絡中心內，用作監察接受強制檢疫人士有否留在居所之用。

（資料圖片）

資科辦指出，兩部手提電話曾用作監察共122位接受強制檢疫人士，內載有關人士的姓名、電話號碼、曾分享的位置和相片，但不包括有關人士的詳細地址，而手提電話設有密碼，電話內資料亦已加密；該兩部手提電話通訊服務已經終止。

資訊辦的手機保安措施是否足夠安全仍是未知數，但資科辦說對事件深表遺憾，並向受影響人士致歉，已即時加強資訊保安，防止同類事件再次發生，又提醒受影響人士若收到可疑來電，應即時通知資科辦及與警方跟進。

(政府香港疫情互動地圖)

政府家居檢疫措施被質疑成效

其實政府提出的家居檢疫措施，包括禁止離開指定處所，並戴上電子追蹤手環，惟該電子手環不具備GPS功能，外界質疑如何確保有關人士沒有離開家居等。

【武漢肺炎】曾往湖北港人須戴電子手環留家　無GPS追蹤講信字？

【武漢肺炎】家居檢疫大廈互動地圖一鍵check

而事實上，近日就有4名受強制檢疫的香港居民離開家居企圖離港，最終入境事務處在口岸把4人截獲，衛生署隨即把他們送到檢疫營，並對其中2名人士向法庭申請傳票；餘下2名人士，衛生署和警方正搜集更多證據，供律政司考慮提出檢控。

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