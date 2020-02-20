iPhone 9 / SE 2 抖音流出實機影片？揭疑點華強北換殼造假

【iPhone SE 2 / iPhone 9 傳聞】有關平價版iPhone：iPhone SE 2 / iPhone 9，各界近來作出多番揣測，日前有網民發現內地人氣影片平台「抖音」（Tiktok）流出一段疑似一部碧綠色 iPhone SE 2 影片，後來極速刪片；不過有專家認為該疑似流出的其實造假，因為當中的一大可疑位判定！

Apple 蘋果將舉行春季發布會前，不少報道指今年將有新的平價版 iPhone 9 / iPhone SE 2，而日前網絡上，尤其在中國最多用家的影片平台「抖音」上，都流傳一部綠色的「新機」影片；雖然該影片源頭已極速刪片，但亦有網民於Twitter上將備份影片上載。該片並未有聲稱收到「新iPhone」，但片中出現的碧綠色iPhone正是坊間盛傳的平整邊框機型，流傳時很多抖音網民附注這是iPhone 9 / iPhone SE 2！

▼▼流出影片截圖【點圖放大】▼▼

+ 4 + 3 + 2

但以上的相片截圖及影片，經一些科技網站的電訊專家分析，幾可肯定以上的疑似iPhone 9 / iPhone SE 2。原因有以下：

- 未正式推動的iPhone，螢幕上會顯示「機密 / Confidential」等警告字眼；

- 機背上銀色蘋果標誌，自iPhone 11起已停用；

- 測試用iPhone要透過特別方式連接電訊商

- 不能透過App Store安裝應用App

當中以背後的蘋果標誌徹底出賣了這部iPhone；據網站估計，這機大可能是以iPhone 8 外殼換成客製 iPhone SE 2形狀外殼，保留Touch ID指紋認證的「iPhone 8 改」，亦可能來自成熟的深圳華強北路手機店的作品。 不過只要是蘋果手機，就叫中國網民相當期待，當作娛樂惡搞吧！

資料來源：9to5mac