抗疫在家煲劇推介：Apple TV《神話任務：黑鴉之宴》笑爆遊戲業界

武漢肺炎（新冠狀病毒 COVID-2019）疫情持續，令打工仔成個月都Home Office，變相要找東西消磨時間。最近看了一套由Ubisoft與美國知名電視製作人Rob McElhenney（也是劇中男主角）炮製的Apple TV+美劇《神話任務：黑鴉之宴》（Mythic Quest: Raven's Banquet），只要你是一名遊戲玩家（有玩過MMORPG更妙），肯定會被劇中出現的「業界梗」引得大爆笑！ （文：永高／編：胡劍威）

戲謔廣告滿載既視感

《神話任務：黑鴉之宴》名字非常古怪，其實就是劇中遊戲公司推出的新GAME，而劇集從第一秒開始便是遊戲公司製作的最新宣傳廣告，廣告形式和內容跟現實中平常在E3或TGS看到的相似度達百分之九十九，盡是些「遊戲世界很大」、「投入資源很多」、「玩法很創新」的慣用術語，而廣告最後是創意總監親自現身個人Solo，整個廣告就是為宣傳他一個人而設……看到頭三分鐘已經出現既視感之餘也被這種戲謔弄得哄堂大笑。

《神話任務：黑鴉之宴》名字非常古怪，其實就是劇中遊戲公司推出的最新資料片。

創意奇妙三角關係

劇集中的遊戲公司，目測核心成員連人事部及程式部等約數十人，以規模來說是大概是二線尾三線頭，但也因為規模小，系統製度非常鬆散凌亂，公司一切大小事務都由幾個核心人物說了算，簡單來說就是人治。成員包括「主宰遊戲一切的自大狂」遊戲創作總監Ian（Rob McElhenney飾，身兼製片、編劇）、「本應職級最高卻又最無主見被員工看不起」的執行監製David（David Hornsby飾，身兼編劇），以及「從未拍拖有燥狂症非常毒舌完全是個Geek」的首席女工程師的Poppy（Charlotte Nicdao飾）。整套劇集便是由他們三個既水火不容但又可以營運到一款遊戲甚至Output到一點創意的奇妙三角關係組成。

大家也遇過的MMORPG問題

故事主線圍繞遊戲資料片推出後所衍生的問題，然後各人如何（非常破格地）應對，當中出現不少大家玩MMORPG時都會遇到的情況，例如：廠商推出一些超貴但完全沒有用的道具、突然將市場上的道具胡亂降價、某些角色設定update前後不連貫、某些社團工會不懷好意殺戮玩家（劇中工會出現納粹標誌！）、NPC瘋狂掉寶，甚至有駭客入侵等嚴重Bug，都會在劇中出現，非常貼近現實打機真貌。劇中主角們的應對方法非常破格，例如面對有NPC瘋狂掉寶，在未更新程式前，他們決定由執行監製David用角色不斷斬擊那個NPC來讓他暫時不掉寶……這些離經叛道的情節在劇中彼彼皆是。有玩開Online Game的玩家看罷定會聯想到自己也曾遇過這些情況，然後被他們的處理手法弄至哭笑不得。

+ 2

遊戲工業衍生陰暗面

劇集不單只有搞笑一面，也會描寫製作遊戲時一些真實情況和常見生態。劇集內除了三位核心人物，也出現不少配角，例如幾十年前拿過小說獎現已跟不上時代的老寫手、兩位年紀輕輕只可屈在公司一角打機的女測試員、經常要接玩家投訴弄致神經質的社交媒體聯絡主任（即是小編）等。透過配角們的綴核對白和瘋狂行徑，除了讓觀眾更了解遊戲製作背後光景與工作辛酸外，更揭露出一些遊戲業界光鮮背後的隱匿問題，例如：男女工作人員比例失衡、程式開發員工時過長補貼不足、測試員工作性質重要性被受忽視等。

我最喜歡的一集是上述提及有關玩家組成納粹工會，公司想盡辦法想消滅工會，更開了一個會探討「如何在遊戲中徹底消除歧視」，在漫長的開會過程中卻發現：其實世界上的網絡玩家基本上對任何議題都可以作出「你歧視！」的指控，有問題的未必是遊戲本身，而是矯枉過正的社會風氣……雖然劇集中很多時都以嬉笑怒罵形式帶過，不過的確也令觀眾進行一步對遊戲工業衍生的問題以至陰暗面有更多認識。

《Alone In The Dark》X《Biohazard》

說到遊戲工業，除了新世代MMORPG，劇集也涉獵八十年代家用遊戲（也即是今時今日大家口中的Retro Game）開發的情況。劇集到了第五集會忽然變調成一個獨立短篇，講述一對年輕情侶如何從相識相愛到一起合力開發遊戲，他們的愛情發展也跟隨著遊戲開發過程而起跌碰撞。

（以下含比較仔細的內容，不想被劇透的可自行略過）

這對情侶開發的是一款風格黑暗、涉及大量死亡意識的另類遊戲，名字叫作《A Dark Quiet Death》，遊戲在一片漆黑的環境進行，主角沒有武器只有電筒，在一片在黑又寂靜的地方，為了求生只可以一直逃跑走避……說到這裡，年絕大又心水清的讀者應該會想到這是暗指《Alone In The Dark》或《Clock Tower》。

因為市場未曾出現過這類遊戲，因此《A Dark Quiet Death》推出後順理成章大賣，投資者給與翻倍資金開發續作、也推出相關玩具產品，但換來的卻是不斷干涉創作：「環境要光亮一點」、「加入更多武器」、「主角可以復活打不死」，「Dark」、「Quiet」、「Death」被一步一步帶走……說到這裡，是否覺得跟《Biohazard》的進化史非常相似？結果就是情侶開始各執一詞各持己見，本來的愛被現實世界踐踏而漸漸變質。