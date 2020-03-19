Samsung Galaxy S20秒開常用功能 你可能不知的隱藏列 Edge Panel

Samsung Galaxy S20 系列雖然將兩側曲屏的弧度降低，但依然保留了自家的 Edge Panel 設計，為用戶帶來更方便的操作及實用工具，值得用家稍為花時間進行設定。

Samsung Galaxy 系列自採用曲屏設計後，便帶來 Edge Panel 操作，提升用家的便利度及活用 Edge Panel 所帶來的好處。到了 Samsung Galaxy S20 系列，手機的 Edge Panel 功能亦相當完善，而 Samsung 亦加入了大量設定，讓用戶可以根據自己的使用習慣自訂 S20 的 Edge Panel：

1. 調校 Edge Panel 捷徑位置

Samsung Galaxy S20 預設在機旁可以接出 Edge Panel 介面。若用家長按 Edge Panel 捷徑，可以移動捷徑位置，包括左側及右側，以便用家隨時啟用。（蔡浩騰 攝）

2. 加入不同應用程式

在 Edge Panel 中要加入個人化的功能陣容其實十分簡單：

3. 智能截圖

還在用麻煩的按鈕組合截圖嗎？在Edge Panel 一拉出就可以簡單即時截圖、再編輯：

4. 實用工具

Samsung Galaxy S20 系列內置大量實用工具，可協助用戶的日常生活，全都可以放在 Edge Panel 中快速開啟：

最後，Samsung 容許用戶加入更多 Edge Panel 功能，當中包括「即時訊息」、「人物（即聯絡人）」等等。但值得一提是若 Edge Panel 太多，使用上將需來回切換，實際上並不方便。

用戶可自選加入更多 Edge Panel

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