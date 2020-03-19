中移動、csl、1010發表 5G 月費價 與3HK一表對比各台5G PLAN

繼 3HK 之後，今日（3 月 19 日）就輪到中國移動香港以及香港電訊 HKT 發表旗下 5G 月費計畫詳情，而可能參考了 3HK 的價格，這兩大電訊商祭出的月費價錢似乎比起 3HK 更為抵玩？

HKT - csl、1O1O 貴絕全行靠出機拉客？

一向比較多「花臣」的 HKT，旗下兩間電訊商 csl 以及 1O1O 都同時有 5G Plan 價發表，並且由 4 月 1 日起就正式投入服務。不過看 HKT 的 Plan 價，暫時就是幾間電訊商中最貴的，而且可以用的起步數據量亦偏少、甚至不比 4G Plan 多太多。

不過 HKT 旗下的 5G Plan 可以選擇的增值服務較多，另外全線 Samsung Galaxy S20 系列亦可以用＄0 機價上台出機，算是另一個優點吧？

中國移動香港 平價取勝

中移動方面，5G 月費的起步價則為＄298／100GB，其後想要多每100GB 的話，只需要每月月費再加上＄100，最多為 300GB 用量。

另一方面，如果想要先試用一下 5G 的速度的話，中移動講明稍後會推出＄198／30GB 的試用月費，不過參與資格或有所規限，要他們容後再公布。

Smartone 未有 Plan 價但「與眾不同」？

如此一來，幾間主要的電訊商中，就只有數碼通 Smartone 未有對外公布月費詳情。

而在今日中移動、HKT 作出月費公布的同時，Smartone 也有 5G 相關的新聞發布，只不過就與 5G Plan 價無關，但可能也有不少用戶留意 － Smartone 將會是本港唯一一間採用 Ericsson 基站作 5G 連線的電訊商，在其他電訊商都清一色使用華為基站的時候，Smartone 這個決定無疑顯得與眾不同。

各大電訊商 5G Plan 價一表比較

雖然尚欠 Smartone 才「齊章」，不過在今日之後，香港 5G 收費總算有清晰不少，以下我們就連同早前 3HK 公布的價錢整理出香港電訊商 5G Plan 價／數據比較簡表供大家參考：