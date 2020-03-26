小米 10 Pro 系列 1 億像素實機試玩　DxO 攝影音響雙冠軍真旗艦

小米 10 及小米 10 Pro 預計將會在 4 月在香港推出，記者有機會搶先試玩小米 10 系列的測試機。到底銳意走旗艦路線，不再主打性價比的小米 10 系列，在獲得 DxO 評分機構影及音響現時最高評分的表現如何？記者立即為大家來一個上手玩。

小米 10 Pro 及小米 10 預計將會在 4 月正式在香港推出，不過近期物流受武漢肺炎（COVID-19、新冠狀病毒）影響而不太穩定，確實推出日期仍有待官方的正式公布。記者有幸從官方途徑，獲得小米 10 系列的測試機率先試玩，以下就為大家報道一下記者對這台榮獲 DxO 攝影及音響雙冠軍的小米旗艦的初步感想。

小米 10 Pro 系列配備 6.67 吋雙曲面 AMOLED 全面屏，以 JNCD 低於 0.55 的高色準及 90Hz 屏幕更新率及 180Hz 觸控採樣率為賣點。（區慶威攝）

小米 10 系列配備 6.67 吋（1080 x 2340）雙曲面 AMOLED 全面屏，比起上年底同樣使用 1 億像素鏡頭的小米 Note 10 系列的 6.47 吋屏幕稍大。屏幕以支援 DCI-P3 色域、亮度達 1,200 nit 外，及 JNCD 低於 0.55（愈小愈好）為賣點（iPhone 11 Pro Max 的 JNCD 低於 0.9），不過測試版本仍然在調校色準當中。另外，小米 10 系列屏幕更新率達電競級的 90Hz，而觸控採樣率更達 180Hz，打機操作更加準確。

↓↓↓↓ 小米 10 系列機身全面睇（按圖放大）↓↓↓↓

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雖然記者本身對雙曲面屏幕好感一般，不過小米 10 系列起用雙曲面設計，配合超窄邊框（特別是屏幕下巴，跟 iPhone 的下方邊框厚度已經非常接近），從外觀上看絕對是非常出眾。小米 10 Pro 機背將採用磨砂玻璃設計，而小米 10 普通版則採用亮面設計，方便用區別。

小米 10 系列隨機的火牛提供 65W 輸出，可以為 MacBook 充電，而且屬 USB A to C 設計，可以兼容更多充電線。（區慶威攝）

小米 10 系列起用最新 Snapdragon 865 處理器，支援 5G 雙模 SA/NSA 制式，而且用上最新的 LDDR5 RAM、UFS 3.0 速度 ROM、支援 Wi-Fi 6。Pro 版跟普通版主要分別，是前者配備配備了跟 Note 10 Pro 相若的 0.6x 廣角、1x 標準鏡、2x 人像、5x 光學變焦、10x 混合變焦及 50x 數碼變焦全焦段鏡頭，後者則只有廣角、標準、微距鏡再加一枚景深鏡頭。另外，Pro 版的電量為 4,500mAh，支援 50W 快充；普通版則有 4,780mAh 電量，但只支援 30W 快充。

↓↓↓↓ 小米 10 試玩 PUB 及遊戲模式介面（按圖放大）↓↓↓↓

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以小米 10 Pro 試玩 PUBG，將顯示調校至最高的 HDR 高清及以超高 FPS 運作，遊戲運行非常流暢，完全未有出現任何的遲緩，另外完成遊戲亦未覺機身溫度有明顯提升，可見手機內建石墨烯及大型的 VC 液冷散熱板，外加 9 個機身內溫度感應器，確實準確控制到手機降溫。另外，小米 10 的介面更支援類似黑鯊手機（小米子品牌）的遊戲模式，方便大家錄製屏幕、提升遊戲進行時手機效能，及讓用戶可以設定更個人化的操作體驗。

小米 10 系列在香港很大機會推出 3 個型號，分別是普通版的 8GB + 128GB 及 8GB + 256GB，而 Pro 版則提供 8GB + 256GB 版本，頂配版 12GB + 512GB 似乎暫未有計劃在香港推出。根據現時資料，小米 10 系列在香港可能將會跟國際版一樣，使用 nanoSIM + eSIM 的設計，而並非使用中國版的雙 nanoSIM 設計，不過一切還待官方的最後公布；當然，記者個人其實比較喜歡雙 nanoSIM 的設計。另外，小米 10 系列使用 P2i 納米防水，未有如剛公布的 Redmi K30 Pro 般，達到 IP53 級別，當然一般日常使用還是足夠的。

小米 10 系列雖然一改廠方昔日「平嘢有好」的售價方針，開售價分別提升至普通版人民幣 3,999 元（約港幣 $4,528）及 Pro 版人民幣 4,999 元（約港幣 $5,659）的水平，不過開賣短時間內依然售罄，可見對 fans 來說吸引力不減。至於小米10 普通版及小米 10 Pro 最重要的鏡頭分野，記者將會在下一篇文章為大家作出比較。