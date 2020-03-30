《動物之森》Home Office！日本公司試行遊戲內辦公　成效又點？

【動物之森／動物森友會Home Office】最近疫情影響之下，幾乎全球都呼籲大家減少外出，盡可能在家中工作（Home Office）。而日本最近就有公司試行於Switch《動物之森／動物森友會》遊戲之內工作，在內進行會議，最後成效如何呢？

最近日本Livedoor網媒的記者編輯們早已經實行家中工作，利用遠端網上操控、再利用如Skype、Line等通訊軟件與同事們通訊及開會。不過，其主編看到最近Switch《動物之森／動物森友會》大熱，忽發奇想可以在遊戲中進行通訊工作會議，大家一起在島上開會，會否比用Skype等其他軟件更好呢？其中一位同事A就自告奮勇準備，「明白，就在我的島上設立會議室吧，給我3天時間。」其他同事當然沒有問題，更為他加油。

可以在《動物之森／動物森友會》內Home office工作？好喎！（Livedoor News圖片）

三日後，同事A果然準備好了「動物之森／動物森友會」島上會議的工作，為了防止其他人誤入島內，就使用「密碼」方式來開島，好讓其他同事可以利用密碼進入...究竟最後他們會議進行如何呢？

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事後綜合了在「動物之森／動物森友會」進行工作會議的優與缺分析，最大的優點，溝通時可以比起其他Skype、Line等通訊軟件更有趣，一邊玩一邊開會。而且提供一個就連Office都不能給予的輕鬆環境工作，同事之間可以在較輕鬆的狀況下溝通。而且大家不可以再利「塞車」等藉口來「遲到」。缺點方面，便是不能在遊戲中傳送文件或圖片（相信最後都要靠email來幫手），另外，因為遊戲中都是以角色「代號」來玩，如果太多人一齊開會，隨時認錯人。

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不過無論優缺，最後他們都指現時「留在家中抗疫」的時期，「動物之森／動物森友會」的確是很好與朋友一起玩、一起聚會的好方法。

就連廁所位都要好好考慮（Livedoor News圖片）

資料來源：Livedoornews