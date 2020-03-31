小心iPhone中毒！黑客專攻高登、香討等香港用戶　教你2招自保

iPhone用戶注意！防毒軟件商Kaspersky（卡巴斯基）及Trend Micro（趨勢科技）都發出警告，有黑客集團鎖定香港iPhone用戶，主要透過香港多人瀏覽的論壇，例如高登、香港討論區discuss等，傳遞由黑客建立的偽造網站，以在 iPhone上安裝間諜程式「LightSpy」。

（資料圖片）

LightSpy是模組化木馬程式，讓黑客可以遠端控制iPhone手機，例如取得通訊錄和通話紀錄、曾連結Wi-Fi紀錄、GPS定位、瀏覽器歷史紀錄、硬體資訊等，還可以取得SMS短訊、微信、QQ及Telegram通訊內容。iOS 13以下的系統都可能中招，包括iOS 12.1與12.2。

↓↓↓ 可能中招iPhone型號 ↓↓↓

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據報是次攻擊由今年1月2日開始，延續到3月20日。黑客會複製新聞網站程式碼建立新假冒新聞網站，並於網站上嵌入攻擊程式，iPhone用戶只要到過這些惡意新聞網站，手機便會被感染。

這些惡意網站超連結會放在香港多人瀏覽的論壇上，標題主要與性、香港抗議行動、COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情有關。

iPhone用戶緊記2招保護自己

要防範LightSpy攻擊，iPhone用戶就要緊記以下2招！

資料來源：Kaspersky、Trend Micro