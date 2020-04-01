3香港 5G 正式啟動　零機價出機惠商業寬頻覆蓋地區體驗商店即睇

3香港 5G 服務正式啟動，3HK 官方亦在今日（4 月 1 日）追加最新的 Samsung S20 5G 系列出機優惠，為商業用戶推出 5G 的商業寛頻服務，以及公布最新的覆蓋地區及覆蓋發展進度。

3香港是本地網絡商之中，最早公布 5G 服務收費詳情的一家，所以在 3HK 5G 正式啟動的今日，官方亦為用戶追加更多的 5G 優惠及新服務；其中最吸引的，應該是 Samsung Galaxy S20 系列的零機價出機優惠！

3HK 5G 數據可以 Tethering 作個人熱點用途

3HK 用戶除可以享用零機價入手 S20 系列 5G 手機之外，3HK 的 5G 數據服務更可以作個人熱點用途（Tethering），另外更可以根據選定的增值服務，例如 3Gamer 至尊包或者娛樂自由選，享用 5G 數據任玩增值服務內容。

↓↓ 3HK 零機價 Samsung S20 系列各型號預繳及合約期 ↓↓

另外，3HK 5G 用戶在每月使用 5G 數據用量之後，依然可以享用無限的全速 4.5G 服務，用戶亦可以購買「Net+ 及 4.5G 任用數據王組合」取代 5G 增值服務，確保 5G 數據用完後，依然可以無時無限享用最高的網絡優先權。

5G 商業流動寛頻毋須鋪設即時啟用

3香港利用 5G 網絡連接 10Gbps 光纖骨幹的優勢，為中小企提供毋須接駁的「5G 商業流動寛頻計劃」。（3HK）

3HK 推出「5G 商業流動寛頻計劃」，利用 5G 網絡接駁 10Gbps 光纖骨幹的優勢，可以便利中小企隨時建立室內 Wi-Fi 寛頻，直接以 5G 網威為 Wi-Fi 路由器提供訊號，毋須上門接駁。3香港的「5G 商業流動寛頻計劃」，簽約 2 年月費 $468，可以在登記地址，配合華為的 5G CPE Pro（接近 5G 訊號的 Wi-Fi 路由器），無限量使用上限為 100Mbps 的 5G 數據服務，並額外提供 2 張共享 10GB 本地流動數據的 4.5G SIM 卡，方便中小企隨時設立開始服務。

5G 預計年內覆蓋全港各區

3香港將會在 2020 年分兩段增設 5G 網絡的流動基站，預計年內可以覆蓋全港。首階段室外覆蓋包括：灣仔、銅鑼灣、尖沙咀、旺角、深水埗、沙田及大埔；室內覆蓋 則包括：香港會議展覽中心、置地公司旗下甲級商場 （包括置地廣塲、交易廣場一及二座、遮打大廈、歷山大廈及太子大廈）、 長江實業集團旗下主要商場（海之戀商場 OP Mall）、香港國際機場及特選 3Shops 熱點等。

第二階段將會分別在 2020 Q2、Q3 及 Q4 進行，室外覆蓋將拓展至港島南、港島東、中西區、油尖旺、九龍城、黃大仙、觀 塘、葵青、荃灣、屯門、元朗、北區、西貢及離島區等。3 香港並透過重耕 4G 網絡的 2.1GHz 頻譜，讓身處「5G 禁飛區」的馬鞍山、大埔及赤柱等用戶可以使用 5G 服務。

3Supreme Shop 變身 5G 體驗店

銅鑼灣 3Supreme 旗艦店變身 5G 體驗店，市民可以親身體驗各項 5G 服務。（3HK）

各位市民若果想親身試用 5G 網絡跟原有 4G 網絡到底有多大差異，可以到已經變身為 5G 體驗店的 3香港銅鑼灣 3Supreme 旗艦店，在 4 個展示區中，體驗多項 5G 應用。展示區包括：

5G 速度實測區：市民可以親身以各款 5G 手機體驗實時的 5G 速度。 5G 機迷對戰區：將內置精選遊戲的 5G 手機連接到過百吋巨型屏幕，即將體驗 5G 低延時的對戰體驗。 VR 虛擬實境體驗區：體驗 5G 的高速度低延時，令 VR 及 AR 裝置可以透過 5G 網絡進行。 企業方案展示區：配合華為 5G CPE Pro，為商業用戶提供多種智能辦公室方案。展示區更提供 5G 的 nb-IoT 物聯網示範，利用傳感器監測辦公室環境數據，配合人工智能控制冷氣等設施，為員工提供環保又舒適的工作空間。

3香港5G 極優網絡正式登場，而家去3香港上台出Samsung Galaxy S20系列，享100GB數據，其後任用4.5G全速數據，以及享Net+網絡VIP，優先接通網絡。 仲連World of V 極致娛樂服務，歌﹑影﹑視內容由你自選。https://bit.ly/2WYLca3