Facebook推出安靜模式Quiet Mode　指定時間靜音不減訊息傳送

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【Facebook 推出 安靜模式】抗疫期間大部分網民時間都放在社交媒體上，容易不知不覺沉溺其中；Facebook 日前宣布，將於iOS / Andoird手機應用程式推出安靜模式（Quiet Mode），可以設定指定時間自動靜音，或特定時間關閉通知推播，限制時間避免沉醉上網玩Facebook，推出新功能更有效管理使用時間。

大部分網民手機不離半步外，新功能或有助減少長期依附社交媒體。 【Pakutaso 圖片】

Facebook安靜模式為抗疫？

Facebook 日前在最新公告「Keeping People Safe and Informed About the Coronavirus」中，提出多項有關Facebook面對 新冠肺炎（COVID-19）措施，包括保障在 Facebook、Messenger、Instagram及WhatsApp上傳送的訊息可靠，投資1億美元並設內容真偽判定員、禁止Facebook廣告中含有醫療口罩、洗手液、消毒濕紙巾和聲稱能檢測新冠肺炎的測試裝備等。其中亦因明白全球多個國家實施在家抗疫，Facebook推出新功能，保障用家在休息或工作時能關閉應用程式中的回應、訊息通知聲，為使用社交網絡提供時間限制設定。

Facebook 將在最新版本中加入安靜模式，特定時間啟動後自動關閉訊息聲音。【Facebook圖片】

管理Facebook使用時間

據Facebook在公告中形容，Quiet Mode（安靜模式）的功能與iPhone的iOS中「Do Not Disturb」（勿擾模式）相近，可以自行輸入靜音的開始及結束時間，亦可以設定每天固定時段開啟靜音，在靜音模式啟動下，Facebook手機應用程式iOS / Andoird 中包括回應、訊息通知聲都會自動關閉。

Facebook 安靜模式 Quiet Mode 預計2020年4月內在 iOS Facebook app上推出，Android版本預計5月推出。

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