【新冠肺炎】Apple Google 破冰合作 開發藍牙工具追蹤接觸史

【Apple、Google 破冰合作】十多年前 Apple 與 Google 因為 Android 相關的專利而鬧翻，及後彼此甚少再有合作，想不多兩大科技巨頭今天居然因為一場新冠病毒疫症而再走在一起。 Apple 較早前就發出聲明，宣布與 Google 將會破天荒合作，開發建基於藍牙技術的新工具以協助各國政府追查肺炎的傳播途徑。

由於新型冠狀病毒主要靠密切接觸傳播，如果可以有效地追觸到人群之間的接觸，將會提升人們對疾病的防控能力。Apple 與 Google 合作推出的工具，正是為了追蹤病患的接觸史而設。

兩大科企聯手推出的措施將會分兩步推行，首先會在五月釋出 API，讓各國的衛生部門可以開發在 Android 及 iOS 上互通的專用 Apps，其後 Apple 與 Google 會將此功能整合到系統層面；換言之全球人士只需要是 iPhone 或 Android 機的用戶，屆時就不需要額外安裝 Apps 就可以自願加入病理追蹤的計劃當中。

因為疫情威脅，兩大科技龍頭破天荒再次合作。（Apple）

Apple 與 Google 方面並未有解釋該工具的實際應用，但其實連日來有學者已提出相同的方法以達到追觸新冠病人接觸史的方法：

根據麻省理工學院的教授 Dr. Ron Rivest 提議，當藍牙追蹤應用實際投入服務後，某病患確診後只要經衛生部門的官方 App 將行動紀錄上載至雲端，其他人就可以同時查詢，甚至在配對後得知自己在過去兩周間曾經離確診病患有多近、接觸時間有多久等等的資料，從而進行自我隔離或進一步診治。

由於用戶之間不會得知各自身份，Ron Rivest 提出的方法完全合乎私隱原則，而 Apple 在較早前發表的聲明中多次提及此套藍牙接觸史追觸技術的使用，是需要用戶自願加入才會生效，故此也避免了侵犯到用戶隱私的問題，算是一個兩全其美的系統設計。