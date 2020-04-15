Microsoft Surface Pro 7 上手玩　同位電腦中最強效能

Microsoft Surface Pro 7 沿用系列多年來平板加鍵盤保護蓋的設計，令機身仿如 iPad Pro 系列一樣，有平板電腦的輕巧，但同時有筆記簿型電腦的全鍵盤操作。不過 Surface Pro 7 最強勁的地方，是在輕巧的機身中，配上強勁的 Intel Core i7 處理器。

Microsoft Surface Pro 7 別樹一格的外型設計，在市場上其實沒有太多「同級對手」可言。同價位的一般沒有 Surface Pro 7 的輕巧；同噸位的一般沒有 Surface Pro 7 的效能。位處於筆記簿跟平板之間的設計，可以說是 Surface Pro 7 的最大優點。

Microsoft Surface Pro 7 配備 12.3 吋觸控屏幕，沿用系列多年來的平板加鍵盤保護蓋。（區慶威攝）

Surface 系列當初的出現，可以說是應對 Apple 的 iPad 系列而誕生，而兩大系列多少有愈走愈似的情況；特別是最新版本 iPad Pro 新增「精妙鍵盤」，在鍵盤保護蓋加入觸控板設計，令操作上更近似一台筆記型電腦。雖然 iPad Pro 在處理效能上已經非常已經跟筆記型電腦不相伯仲，但礙於系統介面設計，Windows 在文書處理器依然有著一定優勢，特別是在中文輸入方面，對於只會用「速成」的記者來說，Surface Pro 7 無疑方便得多。

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+ 5 + 4 + 3

Surface Pro 7 作為一台平板大小的電腦，可以配上高效能的 Intel Core i7 處理器，是一個令人頗驚喜的地方。記者特別以 8K 解像度的 YouTube 影片作測試，在 Surface Pro 7 的 12.3 吋 PixelSense（2736 x 1824）屏幕上播放，影片非常流暢，並非一般平板電腦應該相比。另外，將鍵盤保護蓋移走，配合有 4,096 級壓力感應的 Surface Pen作為平板使用，Surface Pro 7 亦可以作為繪圖、或以文字書寫草稿，非常適合作多媒體製作。

Microsoft Surface Pro 7 可以流暢播放 8K 的 YouTube 影片，並非一般平板電腦可以比較的效能。（區慶威攝）

不過對於已經轉用 macOS 多年的記者來說，Surface Pro 7 在觸控板的反應，或者是 Windows 10 在介面操作的邏輯上，還是未足夠令人「食回頭草」。對於習慣使用 Windows 介面的朋友來說，Surface Pro 7 在輕巧跟效能之間有一個不俗的平衡，硬件設計及完成度更加是令人非常滿意，是喜歡攜帶電腦到處工作的朋友，一個不俗的選擇。