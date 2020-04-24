Good Mask港產口罩4.25發售！預先登記教學增成功機會＋購買須知

【Good Mask口罩開售】港產口罩商Good Mask將於明日（4月25日）中午發售口罩，包括成人及中童款式，最大約3元1個。

（Good Mask）

近日港產口罩陸續面世，Good Mask宣布明日（4月25日）首次公開出售口罩，其有3個款式。

Good Mask口罩款式、價錢及規格如下：

網上開售詳情：

日期： 4月25日（星期六）

時間 : 中午12時

*Good Mask 95 / 99會在14日內送貨，中童口罩會在6月份出貨

*口罩有內耳式及外耳式，隨機派發

網上購買流程：

Good Mask指出，因系統升級後所有之前申請過會員的都要重新申請，若想開賣當日更快買到口罩，可預先登記會員。

↓↓↓ 預先登記會員教學 ↓↓↓

登記會員後，開售時可選擇訂購的口罩95、99及中童（每名會員限購每款2盒），再選擇郵寄方法（郵局門市自取／郵局送貨上門／智郵站自取）及支付方法（PayPal／Visa／Master／轉數快／微信支付）。

更多詳情：按此

據介紹，Good Mask農曆新年期間開始尋找廠房，並購置口罩生產機械及原料，務求建立香港製造品牌，製造質量保證的個人及機構防疫口罩，投資總額超過1000萬元。

↓↓↓ Good Mask生產情況 ↓↓↓