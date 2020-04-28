Dyson V11 75折、氣炸鍋6折、雪櫃47折 大型網店五月感謝祭掃家電

【HKTVmall 五月感謝祭】大型網店舉行「五月感謝祭」，由4月30日長假期開始，整個五月期間的網購活動上，推出包括Dyson無線吸塵機、Philips 氣炸鍋、Smeg復古雪櫃、Samsung手機電腦等一個月期間限定優惠，更有個人護理及防疫產品特價發售，上這購物網站不止是買口罩「兩盒Thx」吧！

HKTVmall 「5月感謝祭」 由2020年4月30日至5月31日期間展開，官方表示回饋香港人抗疫期間的支持，並希望與零售業攜手同行，已有80個品牌網店加入；在整個5月期間，網店新增抗疫用品專區，推出酒精消毒綿片、免沖洗搓手消毒液等。同時在活動期間舉行抽獎，送出東京雙人來回機票客位機票共388套。除抗疫產品，網店商品中亦不缺家電、電子產品，其中更有限時劈價優惠。

數碼產品劈價詳情：

Dyson V11 Absolute 無線吸塵機由8/5至15/5期間 75折發售，售價由HK$5,480減至HK$4,119。套裝包括6款不同吸頭，全方位清潔家居。

Dyson V11 Absolute 無線吸塵機 75折發售 【HKTVMALL圖片】

Philips - Viva Collection Airfryer 空氣炸鍋 HD9220由16/5至23/5期間推出近期人氣急升的免油空氣炸鍋，以最告200度高溫進行烤、焗、煮、炸、煎等烹調工夫，廚房好幫手。售價由HK$1,598減至HK$928，58折發售。

Philips - Viva Collection Airfryer HD9220 空氣炸鍋

Smeg復刻迷你雪櫃粉紅色機身仿照50年代家電設計，淨容量40公升，單門分上下格，櫃內容量31公升，原廠行貨2年保養，由30/4至7/5期間推出，售價由HK$9,800減至 HK$4,700，以47折發售。

Smeg - 50年代復刻迷你雪櫃

Samsung手機電腦香港Samsung代理之一加盟HKTVmall網店，推出手機、Notebook及無線藍牙耳機，以低至75折發售。【點擊放大睇售價】

另外五月感謝祭中首次新增「抗疫用品專區」，推出個人護理、抗疫產品，以特價發售。【點圖放大睇售價】

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網購貼士：HKTVmall會在五月感謝祭活動期間，在主頁上公布優惠碼，在期間購物付款時輸入優惠碼，可享有全單額外95折優惠，詳情留意網站公布。